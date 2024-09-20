Українці зберігають у готівці 752,4 млрд грн і експерти називають це рекордом. Причини різні: хтось не довіряє банкам, хтось працює неофіційно та отримує кошти готівкою, а хтось хоче бути готовим до блекаутів або переїзду.

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Серед головних причин збільшення готівки експерти називають емісію. Крім того, зараз зберігається тенденція до девальвації гривні, відповідно, купівля валюти виступає одним з найпростіших шляхів захисту заощаджень. Про це пише Фокус у своєму новому матеріалі "Рекордна кількість готівки на руках: до чого готуються українці".

752,4 млрд грн готівки дійсно є рекордом в абсолютних числах, але, каже аналітик Андрій Шевчишин, якщо взяти до уваги всі гривні в економіці України та порахувати частку готівки, то вона складе 23%. А це на доступній статистиці майже історичний мінімум. Тож, не дивлячись на неймовірно високу суму готівки, Україна дедалі більше крокує до безготівкової форми розрахунків.

Важливо

Популярна готівка: чи потрібно зберігати гроші "під подушкою"

Якщо подивитись готівку на одного мешканця країни, дійсно можна побачити зростання, продовжує Шевчишин. До війни було близько 14,1 тис. грн на людину (населення 41,2 млн), а зараз — 21,5 тис. грн (з розрахунку 35 млн населення).

Аналітик зауважує, що йдеться саме про гривню. "Долари враховуються окремо, я їх оцінюю на рівні 60 млрд доларів у населення", — уточнив Шевчишин у розмові з Фокусом.

Наразі на руках у населення близько 60 млрд доларів Фото: Pexels

Відповідаючи на питання, скільки грошей доцільно мати під рукою, Андрій Шевчишин зазначив, що в ідеальному випадку фінансова подушка безпеки має перекривати витрати щонайменше на 3 місяці. "Це гроші, до яких людина має швидкий доступ: готівка, кошти на рахунках, короткі депозити, ліквідні цінні папери", — зауважив експерт.

Як раніше писав Фокус, повномасштабна війна внесла корективи в правила "резервного фонду". Деякі експерти вважають, що наразі має сенс формувати фінансову подушку безпеки на 6–12 місяців.

Нагадаємо, що новини про економічне бронювання в Україні впливають на ринок праці, умови роботи та зарплати.