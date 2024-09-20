На каждого украинца в среднем приходится 21500 грн наличных, — аналитик Андрей Шевчишин
Украинцы хранят наличными 752,4 млрд грн и эксперты называют это рекордом. Причины разные: кто-то не доверяет банкам, кто-то работает неофициально и получает средства наличными, а кто-то хочет быть готовым к блэкаутам или переезду.
Среди главных причин увеличения наличности эксперты называют эмиссию. Кроме того, сейчас сохраняется тенденция к девальвации гривны, соответственно, покупка валюты выступает одним из самых простых путей защиты сбережений. Об этом пишет Фокус в своем новом материале "Рекордное количество наличных на руках: к чему готовятся украинцы".
752,4 млрд грн наличных действительно является рекордом в абсолютных числах, но, говорит аналитик Андрей Шевчишин, если принять во внимание все гривны в экономике Украины и посчитать долю наличных, то она составит 23%. А это на доступной статистике почти исторический минимум. Поэтому, несмотря на невероятно высокую сумму наличных, Украина все больше идет к безналичной форме расчетов.
Если проанализировать количество наличных на одного жителя страны, действительно можно увидеть рост, продолжает Шевчишин. До войны было около 14,1 тыс. грн на человека (население 41,2 млн), а сейчас — 21,5 тыс. грн (из расчета 35 млн населения).
Аналитик отмечает, что речь идет именно о гривне. "Доллары учитываются отдельно, я их оцениваю на уровне 60 млрд долларов у населения", — уточнил Шевчишин в разговоре с Фокусом.
Отвечая на вопрос, сколько денег целесообразно иметь под рукой, Андрей Шевчишин отметил, что в идеальном случае финансовая подушка безопасности должна перекрывать расходы минимум на 3 месяца. "Это деньги, к которым человек имеет быстрый доступ: наличные, средства на счетах, короткие депозиты, ликвидные ценные бумаги", — отметил эксперт.
Как ранее писал Фокус, полномасштабная война внесла коррективы в правила "резервного фонда". Некоторые эксперты считают, что сейчас имеет смысл формировать финансовую подушку безопасности на 6-12 месяцев.
Напомним, что новости об экономическом бронировании в Украине влияют на рынок труда, условия работы и зарплаты.