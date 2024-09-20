Украинцы хранят наличными 752,4 млрд грн и эксперты называют это рекордом. Причины разные: кто-то не доверяет банкам, кто-то работает неофициально и получает средства наличными, а кто-то хочет быть готовым к блэкаутам или переезду.

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Среди главных причин увеличения наличности эксперты называют эмиссию. Кроме того, сейчас сохраняется тенденция к девальвации гривны, соответственно, покупка валюты выступает одним из самых простых путей защиты сбережений. Об этом пишет Фокус в своем новом материале "Рекордное количество наличных на руках: к чему готовятся украинцы".

752,4 млрд грн наличных действительно является рекордом в абсолютных числах, но, говорит аналитик Андрей Шевчишин, если принять во внимание все гривны в экономике Украины и посчитать долю наличных, то она составит 23%. А это на доступной статистике почти исторический минимум. Поэтому, несмотря на невероятно высокую сумму наличных, Украина все больше идет к безналичной форме расчетов.

Важно

Популярная наличка: нужно ли хранить деньги "под подушкой"

Если проанализировать количество наличных на одного жителя страны, действительно можно увидеть рост, продолжает Шевчишин. До войны было около 14,1 тыс. грн на человека (население 41,2 млн), а сейчас — 21,5 тыс. грн (из расчета 35 млн населения).

Аналитик отмечает, что речь идет именно о гривне. "Доллары учитываются отдельно, я их оцениваю на уровне 60 млрд долларов у населения", — уточнил Шевчишин в разговоре с Фокусом.

Сейчас на руках у населения около 60 млрд долларов Фото: Pexels

Отвечая на вопрос, сколько денег целесообразно иметь под рукой, Андрей Шевчишин отметил, что в идеальном случае финансовая подушка безопасности должна перекрывать расходы минимум на 3 месяца. "Это деньги, к которым человек имеет быстрый доступ: наличные, средства на счетах, короткие депозиты, ликвидные ценные бумаги", — отметил эксперт.

Как ранее писал Фокус, полномасштабная война внесла коррективы в правила "резервного фонда". Некоторые эксперты считают, что сейчас имеет смысл формировать финансовую подушку безопасности на 6-12 месяцев.

Напомним, что новости об экономическом бронировании в Украине влияют на рынок труда, условия работы и зарплаты.