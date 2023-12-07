Выше 40 гривен не будет: экономист спрогнозировала курс доллара в 2024 году

Ситуацию на валютном рынке можно будет удержать под контролем, если Украина получит международную помощь в запланированных размерах. Ожидается, что партнеры предоставят 40 миллиардов долларов прямой поддержки в бюджет.

Related video

В Украине ожидается ослабление гривны в 2024 году. Об этом сообщила главный экономист инвестиционной компании Dragon Capital Елена Белан на RAU Summit 2023 в Киеве, передает NV.

Елена Белан отметила, что средний курс гривны будет на уровне 37,3 грн/$1, что на 0,8 грн больше, чем нынешний курс.

По словам экономиста, внешняя поддержка приведет к наращиванию золотовалютных резервов Нацбанка, в результате чего это даст возможность НБУ ослаблять валютные ограничения и позволить гривне колебаться в одну и другую сторону больше, чем это происходит сейчас.

Важно

Курс доллара может резко измениться: когда в Украине будет перейден рубеж 38 гривен за доллар

"Будет такое небольшое ослабление до 37,3 грн/$1 в среднем за год. В принципе я вижу, что сейчас консенсус среди аналитиков, средний прогноз, движется к нашему: сейчас последние данные — это 37,9 грн/$1 в среднем за год", — заявила Елена Белан.

Она подчеркнула, что условием положительной оценки является поступление международной помощи в запланированных размерах. В частности, ожидается, что партнеры предоставят 40 миллиардов долларов прямой поддержки в бюджет, в результате это позволит удержать под контролем ситуацию на валютном рынке.

Напомним, 4 декабря в НБУ рассказали, что в ноябре украинцы сократили покупку доллара, тогда как в октябре 2023 года граждане купили максимальный объем валюты с февраля 2014 года.

Ранее сообщалось, что с 1 декабря НБУ смягчил валютные ограничения. В частности, отменены все ограничения для банков и небанковских финансовых учреждений на объемы продажи наличной иностранной валюты.