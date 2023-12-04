Доллары больше не нужны: население Украины покупает меньше иностранной валюты, — НБУ

Украинцы сократили покупку долларов в банках после десятилетнего максимума.

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В Украине в ноябре 2023 года граждане продали коммерческим банкам наличных и безналичных долларов на 1,599 миллиардов, а купили на 2,221 миллиардов. Чистая покупка валюты составила 622 млн долларов. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).

Как отмечают в Нацбанке, в последний осенний месяц граждане Украины сократили покупку долларов после того, как в прошлом месяце они купили максимальный с февраля 2014 года объем валюты.

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Валюта для всех: Нацбанк отменил ограничения по продаже наличных долларов населению

В ноябре украинцы сократили покупку долларов Фото: НБУ

Данные Нацбанка свидетельствуют, что меньше половины валюты, а именно 247 миллионов долларов украинцы приобрели в безналичной форме.

Всего с начала 2023 года граждане продали 16,652 миллиардов долларов и купили 20,418 миллиардов. Чистая покупка валюты составила 3,767 миллиардов.

Отметим, что курс доллара на рынке наличных в течение ноября 2023-го колебался между 37,50-37,70 гривен за доллар (продажа). Курс почти исключительно зависит от межбанковского безналичного, контролируемого НБУ.

Напомним, с 1 декабря Нацбанк отменил ограничения по продаже долларов населению. Это сделано для минимизации разницы между наличным и безналичным курсами и стабилизации курсовых ожиданий.

Как пояснил глава НБУ Андрей Пышный, это позволит нам удерживать на минимальном уровне разницу между курсами: наличным и безналичным. По итогу это усилит устойчивость валютного рынка.

Ранее в НБУ сообщили о снижении объема золотовалютных резервов из-за активных интервенций на межбанковском рынке.

Как Фокус сообщал, в ноябре 2023 года на наличном рынке ситуация стабилизировалась, а резких колебаний не происходит, хотя гривна и показывает признаки девальвации и вряд ли будет укрепляться в течение ноября-декабря.