Доллар уже дороже 38 гривен: что происходит с курсом и вырастет ли спрос на валюту

На наличном рынке паники или ажиотажа в середине ноября нет, однако эксперты предупредили о возможном движении курса выше отметки 38 гривен за доллар. Что происходит с курсом и какое влияние на него имеет разрешение населению покупать безналичные доллары и евро?

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В ноябре на наличном рынке ситуация стабилизировалась, а резких колебаний не происходит, хотя гривна и показывает признаки девальвации и вряд ли будет укрепляться в течение ноября-декабря. Об этом говорится в новом обзоре Фокуса "Удержать курс. Что влияет на валютный рынок в ноябре и будет ли доллар дорожать".

Как рассказала Фокусу директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько, есть несколько факторов, сдерживающих рост наличного курса.

"Сильным сдерживающим фактором являются безналичные каналы покупки валюты населением. Здесь в последнее время наблюдается тенденция к усилению конкуренции между банками. Уже 47 учреждений из 64 платежеспособных банков предлагают клиентам купить безналичную валюту в пределах 50 тыс. грн. Это заставляет банки улучшать предложения для клиентов, снижая стоимость безналичной валюты. С одной стороны, это стимулирует все больше украинцев покупать валюту именно в безналичной форме, что направляет часть спроса с наличного рынка на безналичный. С другой, часть приобретенной таким образом валюты в конце концов оказывается на наличном рынке в виде предложения, ведь разница курсов даже позволяет немного заработать на таких операциях. Не думаю, что этот механизм сильно распространен, но определенное влияние на курсовые тренды оказывает и он", — говорит Анна Золотько.

По мнению Антона Куринного, дилера департамента глобальных рынков ОТП Банка, сейчас наличный курс движется за межбанком, но довольно сдержанно и медленно, возможно, и немного искусственно, потому что и крупные игроки, и население придерживают валюту до новых социальных выплат (зарплаты работникам, социальная помощь и т.д.).

Эксперты не исключают, что в течение ноября-декабря гривна будет девальвировать в сторону отметки 40 гривен за доллар Фото: Наталия Богута

"Наличный рынок в дефиците гривневого ресурса, поэтому резкого роста мы не увидим. После движения на 37,5 грн/долл. курс отбился назад, на 37,75-37,8 грн/долл., в частности из-за того, что и межбанк остановился на 36 грн/долл.США и пошел сдержанно в обратную сторону. Скорее всего, наличный и безналичный рынок будут сохранять разрыв между котировками", — считает эксперт.

Избегать серьезных колебаний на наличном рынке удается не только благодаря разрешению гражданам покупать безналичные доллары и евро, но и благодаря отсутствию хаотичных колебаний на межбанковском рынке, говорят специалисты. К тому же, население не проявляет ажиотажного спроса на валюту сейчас.

Сильным сдерживающим фактором являются безналичные каналы покупки валюты населением. Уже 47 учреждений из 64 платежеспособных банков предлагают клиентам купить безналичную валюту

"Наличный курс сейчас формируется с учетом межбанка с добавлением к курсу в среднем 1-1,5% от межбанковского курса. Не исключаем, что колебания курсов может быть более динамичным, как в сторону роста, так и в сторону уменьшения. Однако какие-то резкие скачки вверх или ныряние вниз маловероятны. Увеличение возможностей граждан покупать валюту (конвертационные депозиты, увеличение лимитов на приобретение наличных в банках и т.д.) в определенной степени удовлетворили спрос и держат наличные курсы на "обозримом" расстоянии от курсов межбанка", — рассказал Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка.

Между тем, по состоянию на 15 ноября в банках Украины курс продажи долларов находится на уровне 37,6-38,05 гривен за доллар.

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Что пугает гривну. Чего ждать от курса после новых решений Нацбанка

Напомним, длительное время в течение 2023 года гривна на наличном рынке укреплялась - с начала года гривна укрепилась с 40,7 грн/долл. в январе до 37,5 грн в августе 2023 года.

Ранее Фокус писал, что прогнозы курса на уровне 39-40 грн/$ имеют все предпосылки для осуществления, но остается вопрос времени: когда именно гривна выйдет на такие отметки.