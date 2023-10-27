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Мнения

Что пугает гривну. Чего ждать от курса после новых решений Нацбанка

Никакого падения гривны ждать не стоит, успокаивает экономист Сергей Фурса. Да, Нацбанк снизил ставку — но не по-настоящему, потому что так изменил правила, что это не повлияет на стоимость денег для банков.

Сергей Фурса
Сергей Фурса
Финансовый эксперт
eye 1025
Нацбанк
Фото: УНИАН | Нацбанк совершил хитрый ход, сохранив стабильность
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Какие новости с финансовых полей? Нацбанк как будто радикально снизил ставку. И кто-то мог подумать, что это может угрожать стабильности гривны. Но нет.

Нацбанк верен себе.

Сначала Нацбанк отпустил курс, не отпуская курс, придумав нечто среднее между фиксированным курсом и свободным курсом, назвав это режимом управляемой гибкости, когда курс более управляемый, чем гибкий.

Теперь Нацбанк снизил ставку, не снижая ставку по-настоящему, опустив учетную ставку радикально и сильно с 20% до 16%, но так изменив правила, что это не повлияет на стоимость денег для банков.

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Какой вывод? Все стабильно. И в ближайшее время никаких значительных колебаний на валютном рынке не будет. Гривна даже укрепилась на межбанке, потому что все ожидали реальное снижение ставки (с 20% до 18%), а этого не произошло. А надо отметить, что обычно чем выше ставка, тем сильнее валюта. Где-то заплакал бывший глава Центрального Банка Турции, который когда-то был уволен Эрдоганом за то, что держал ставку недостаточно низкой с вопросом: "А что, так можно было?". Теперь и в Украине многим можно ткнуть в лицо снижением ставки и сказать — "смотрите как падают ставки...". Все. Никаких претензий не будет. А система остается под контролем. Как и курс.

Даже новый спикер в США не пугает гривну, потому что он, конечно, трампист, причем дикий, но перед голосованием за себя вынужден был заявить, что не против поддерживать Украину, а после избрания подтвердил, что надо показать Путину "Кузькину мать" и только повторяет как мантру то, что хочет выполнения условий, которые обычно будет "контролировать", но никто никогда и не был против этого. Поэтому шансы Украины получить полную поддержку от США сохраняются на высоком уровне. И надо просто дождаться решений, по возможности не разрушая свою нервную систему тем трешем, который способны производить перед выборами американские политики.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

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