Валюта для всех: Нацбанк отменил ограничения по продаже долларов населению

Теперь банки и обменники могут безлимитно продавать наличные доллары и евро населению. Нацбанк снимает все соответствующие ограничения с 1 декабря. Это сделано для минимизации разницы между наличным и безналичным курсами и стабилизации курсовых ожиданий.

Related video

Национальный банк с 1 декабря 2023 года в очередной раз смягчил валютные ограничения, отменив все ограничения для банков и небанковских финансовых учреждений на объемы возможной продажи ими наличной иностранной валюты населению. Об этом говорится в сообщении НБУ.

По словам главы НБУ Андрея Пышного, такая валютная либерализация учитывает потребности сохранения макрофинансовой стабильности, защиту международных резервов, обеспечение потребностей обороны, экономики и граждан.

Поэтому с 1 декабря состоятся четыре важных изменения по валютным операциям.

Важно

Обошлись без "печатного станка": в НБУ рассказали, как остановили эмиссию гривны

Что именно принял Нацбанк: 4 важных изменения

Отменены все ограничения для банков и небанковских финучреждений на объемы возможной продажи ими наличной иностранной валюты населению. Это сделано для того, чтобы минимизировать разницу между наличным и безналичным курсами и стабилизировать курсовые ожидания и повысить устойчивость валютного рынка.

"Почему это важно? Потому что де-факто наличие таких ограничений — это одна из причин множественности обменных курсов. Соответственно снимая их, мы имеем основания ожидать, что это позволит нам удерживать на минимальном уровне разницу между курсами: наличным и безналичным. По итогам это усилит устойчивость валютного рынка", - пояснил глава НБУ Андрей Пышный.

Экспортно-кредитному агентству (ЭКА) разрешено переводить за границу средства для возмещения или компенсации расходов по договорам страхования и перестрахования, заключенным с иностранными страховыми (перестраховочными) компаниями. Это сделано для обеспечения, в частности, устойчивого экспорта украинской продукции через порты Украины. Такой шаг должен застраховать риски во время войны РФ против Украины и гарантировать безопасность судоходства, стабильность морских перевозок.

Более того, теперь есть возможность использования ЭКА аккредитивной формы расчетов. Соответствующие операции будут осуществляться с целью реализации требований постановления Кабинета Министров Украины от 02 ноября 2023 года № 1140 "О выделении средств из резервного фонда государственного бюджета для обеспечения безопасности судоходства и содействия стабильности морских перевозок".

"Таким образом мы обеспечим возможность страхования рисков для обеспечения безопасности судоходства, а следовательно и содействие стабильности морских перевозок даже в условиях полномасштабной войны", — добавил Андрей Пышный.

Отныне украинцы смогут переводить за границу средства для оплаты услуг, связанных с процессом лечения и реабилитации в иностранных медицинских учреждениях. Это и консультирование, и диагностика, и оплата стационара.

Расширен Нацбанком и перечень услуг, для оплаты которых разрешено осуществлять трансграничные переводы гражданам, включая участников боевых действий, которые в результате вооруженной агрессии России против Украины нуждаются в лечении или восстановлении здоровья за пределами Украины. В соответствующий перечень добавлены сопутствующие дополнительные услуги, связанные с процессом лечения или реабилитации в медицинских учреждениях за рубежом.

Теперь разрешены трансграничные переводы для оплаты услуг, связанных с обучением. В частности: за проживание, получение визы на период обучения, трансферов от общежития до учебных офисов, питания, страхования, медицинских услуг в случае необходимости оказания неотложной медицинской помощи.

Добавим, что указанные смягчения, а также другие уточняющие изменения внесены постановлением Правления Национального банка Украины от 30 ноября 2023 года № 155 "О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 24 февраля 2022 года № 18", которое вступает в силу сегодня, 1 декабря 2023 года.

Напомним, что в ноябре в НБУ сообщили о снижении объема золотовалютных резервов из-за активных интервенций НБУ на межбанковском рынке. Между тем, украинские эксперты не ожидают, что введенный в октябре режим управляемой гибкости курса действительно поддержит гривну, но это сдержит отток резервов.