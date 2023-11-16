Обошлись без "печатного станка": в НБУ рассказали, как остановили эмиссию гривны

В 2022 году правительство привлекло около 12 миллиардов долларов в рамках денежной эмиссии и еще 2,6 миллиарда долларов, забрав прибыль Нацбанка за 2021/2022 годы.

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В 2022 году Украине пришлось прибегать к эмиссии из-за полномасштабной войны с Россией. Но в 2023-м году ситуация несколько иная: Национальный банк отказался от эмиссионного финансирования государственного бюджета, поскольку властям удалось заручиться широкой международной финансовой поддержкой. Об этом рассказал в интервью The Globe and Mail глава НБУ Андрей Пышный.

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"Отказаться от эмиссии нам удалось благодаря невероятной консолидации международной помощи и активизации внутреннего долгового рынка", — сказал он.

Пышный отметил, что Национальный банк и Министерство финансов активно обсуждали с партнерами финансовую помощь, с помощью которой можно было бы покрыть дефицит бюджета. Как отметил глава НБУ, его показатели в 2023 году станут беспрецедентными, достигнув 29% ВВП.

По его словам, в 2023 году свою поддержку оказали Международный валютный фонд, страны Большой семерки, в том числе США, и другие международные доноры. Благодаря проделанной работе нашей стране удалось договориться о получении 45 миллиардов долларов в качестве кредитов и грантов в 2023 году.

При этом год назад правительство привлекло около 12 миллиардов долларов от денежной эмиссии, а еще 2,6 миллиарда были получены с прибыли регулятора за 2021-2022 годы.

"В этом году мы вынуждены были приложить все усилия, чтобы избежать эмиссионного финансирования", — подчеркнул Андрей Пышный.

Сегодня власти беспокоятся по поводу того, что период, когда международные партнеры предоставляли финансирование нашей стране, может закончиться или же его сильно ограничат. В то время как Украина еще долго будет нуждаться в немалом финансировании, даже если война закончится в 2024 году.

"Важно, чтобы наши партнеры остались с нами и в следующем году. Международная финансовая поддержка остается для нас критически важной и будет такой еще определенное время", — отметил глава НБУ.

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К слову, о том, что Украине все труднее получить финансовую поддержку, недавно рассказывал министр финансов Сергей Марченко. По его словам, внимание официальные лица в странах-донорах все больше сосредотачивается на будущих выборах, тогда как геополитическая напряженность растет.

"Я вижу большую усталость, я вижу много слабости среди наших партнеров, они хотели бы забыть о войне, но война все еще продолжается, полномасштабная", — сказал министр Марченко, передает Reuters.

Тем не менее в 2024 году Украина рассчитывает получить от своих партнеров как минимум 42 миллиарда долларов в качестве финансовой поддержки.

"Правительство прогнозирует, что полномасштабная агрессия РФ против Украины будет длительной, и поэтому потребность в поддержке международных партнеров в финансировании, в частности социальных и гуманитарных расходов на 2024 год не уменьшится и составит 42,9 млрд долларов", — сообщил в фейсбуке министр финансов Сергей Марченко.

Также Фокус рассказывал, когда Украина сможет вернуться к довоенному уровню доходов.