Валюта для усіх: Нацбанк скасував обмеження з продажу доларів населенню

Тепер банки і обмінники можуть безлімітно продавати готівкові долари і євро населенню. Нацбанк знімає всі відповідні обмеження з 1 грудня. Це зроблено для мінімізації різниці між готівковим і безготівковим курсами і стабілізації курсових очікувань.

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Національний банк від 1 грудня 2023 року вкотре пом’якшив валютні обмеження, скасувавши усі обмеження для банків і небанківських фінансових установ на обсяги можливого продажу ними готівкової іноземної валюти населенню. Про це йдеться у повідомленні НБУ.

За словами голови НБУ Андрія Пишного, така валютна лібералізація враховує потреби збереження макрофінансової стабільності, захист міжнародних резервів, забезпечення потреб оборони, економіки та громадян.

Тож з 1 грудня відбудуться чотири важливі зміни щодо валютних операцій.

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Скасовано усі обмеження для банків та небанківських фінустанов на обсяги можливого продажу ними готівкової іноземної валюти населенню. Це зроблено для того, щоб мінімізувати різницю між готівковим та безготівковим курсами та стабілізувати курсові очікування і підвищити стійкість валютного ринку.

"Чому це важливо? Тому що де-факто наявність таких обмежень — це одна з причин множинності обмінних курсів. Відповідно знімаючи їх, ми маємо підстави очікувати, що це дасть нам змогу утримувати на мінімальному рівні різницю між курсами: готівковим та безготівковим. За підсумком це посилить стійкість валютного ринку", — пояснив голова НБУ Андрій Пишний.

Експортно-кредитному агентству (ЕКА) дозволено переказувати за кордон кошти для відшкодування чи компенсації витрат за договорами страхування та перестрахування, укладеними з іноземними страховими (перестраховими) компаніями. Це зроблено для забезпечення, зокрема, сталого експорту української продукції через порти України. Такий крок має застрахувати ризики під час війни РФ проти України та гарантуватиме безпеку судноплавства, стабільність морських перевезень.

Ба більше, тепер є можливість використання ЕКА акредитивної форми розрахунків. Відповідні операції здійснюватимуться з метою реалізації вимог постанови Кабінету Міністрів України від 02 листопада 2023 року № 1140 "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для гарантування безпеки судноплавства та сприяння стабільності морських перевезень".

"Таким чином ми забезпечимо можливість страхування ризиків для гарантування безпеки судноплавства, а отже й сприяння стабільності морських перевезень навіть в умовах повномасштабної війни", — додав Андрій Пишний.

Відтепер українці зможуть переказувати за кордон кошти для оплати послуг, пов'язаних із процесом лікування та реабілітації в іноземних медичних закладах. Це і консультування, і діагностика, і оплата стаціонару.

Розширено Нацбанком і перелік послуг, для оплати яких дозволено здійснювати транскордонні перекази громадянам, включно з учасників бойових дій, які внаслідок збройної агресії росії проти України потребують лікування або відновлення здоров’я за межами України. До відповідного переліку додано супутні додаткові послуги, пов’язані з процесом лікування чи реабілітації в медичних закладах за кордоном.

Тепер дозволено транскордонні перекази для оплати послуг, пов'язаних з навчанням. Зокрема: за проживання, отримання візи на період навчання, трансферів від гуртожитку до навчальних офісів, харчування, страхування, медичних послуг в разі необхідності надання невідкладної медичної допомоги.

Додамо, що зазначені пом’якшення, а також інші уточнюючі зміни унесені постановою Правління Національного банку України від 30 листопада 2023 року № 155 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18", що набирає чинності сьогодні, 1 грудня 2023 року.

Нагадаємо, що у листопаді в НБУ повідомили про зниження обсягу золотовалютних резервів через активні інтервенції НБУ на міжбанківському ринку. Тим часом, українські експерти не очікують, що запроваджений в жовтні режим керованої гнучкості курсу дійсно підтримає гривню, адже це стримає відтік резервів.