Грошові перекази під забороною: чому в Україні можуть з'явитися нові обмеження

Грошові перекази в Україні можуть потрапити під обмеження на час воєнного стану. Як пояснив голова податкового комітету ВРУ Данило Гетманцев, відповідні зміни до законодавства розробить профільний комітет і Національний банк.

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У Національному банку України (НБУ) запропонували запровадити для українців певну суму, яку можна буде переказувати з одного банківського рахунку на інший, а також обмежити частоту грошових переказів за реквізитами банківських карт. Також зміни торкнуться і готівкових переказів, які українці здійснюють через термінали самообслуговування. Про які саме ліміти йдеться поки що невідомо, оскільки ініціатива ще тільки обговорюється, повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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Він зазначив, що обмеження планують встановити в рамках продовження боротьби з міскодингом і тіньовими фінансовими операціями. За його словами, обмежувальні заходи, якщо їх запровадять, діятимуть під час воєнного стану. Відповідні зміни до законодавства розроблятиме профільний підкомітет парламенту разом із НБУ.

"Встановити на законодавчому рівні на період дії воєнного стану обмеження на здійснення фінансових операцій з використанням реквізитів електронних платіжних засобів, лімітами на суми транзакцій, їх кількості тощо. А також граничних сум готівкових переказів, здійснених за допомогою терміналів самообслуговування", — сказано в повідомленні Гетманцева.

Політик додав, що відповідну пропозицію податковий комітет Верховної Ради отримав 2 лютого, коли представники комітету вивчали доповідь держрегулятора про міскодінг і тіньові операції. За даними НБУ, під час перевірок банків і небанківських фінустанов було виявлено численні порушення, завдяки яким з'являються умови для проведення багатомільярдних обсягів операцій переказів із використанням електронних платіжних засобів. Для цього використовуються і термінали самообслуговування.

За словами Гетманцева, в сегменті безготівкових платежів є окремі схеми, в рамках яких здійснюються заборонені види господарської діяльності. Наприклад:

незаконна організація та проведення азартних ігор;

легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом;

шахрайські схеми з використанням фішингу;

використання віртуальних активів для проведення сірих і тіньових операцій.

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Зазначимо, що раніше в уряді спростували інформацію про оподаткування надходжень на карту фізичної особи в розмірі 18%. Також нагадаємо, що за словами народного депутата Данила Гетманцева, у складі Євросоюзу не потрібна країна, в якій налагоджено схему з ухилення від оподаткування. На його думку, реформування української податкової системи можна провести за польською моделлю.