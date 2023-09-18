Мігранти за пів року переказали в Україну 5,7 мільярда доларів, — НБУ (інфографіка)

Найбільше коштів надійшло з Італії, США та Ізраїлю. Сума одного міжнародного переказу в середньому становила 228 доларів.

Related video

Українці за перше півріччя цьогоріч отримали з-за кордону 5,7 мільярда доларів, повідомили у Національному банку України. Гроші надходили в Україну двома шляхами: через офіційні канали (банки, міжнародні системи грошових переказів, поштові відділення) та неофіційні (із рук в руки).

"Через системи переказу коштів найбільше коштів в Україну надійшло з Італії (20,85%), США (17,74%), Ізраїлю (15,59%), Німеччини (8,61%) та Ірландії (5,2%)", — зазначає пресслужба НБУ.

Фото: НБУ

Лідерами за сумою переказів в Україну були такі системи переказу коштів:

Western Union (платіжна організація – резидент США) – 48,63% усіх переказів;

MoneyGram (платіжна організація – резидент США) – 21,6 % усіх переказів;

PrivatMoney (платіжна організація – "ПриватБанк") – 13,46% усіх переказів.

Відзначимо, що на час дії воєнного стану здійснення валютних переказів з України за кордон обмежено. За даними Нацбанку, з використанням систем переказу коштів, створених як резидентами, так і нерезидентами, було переказано 1,3 мільярда доларів в еквіваленті.

Важливо

Як переказати гроші в Україну з-за кордону: поради фрілансерам і заробітчанам

Загалом, додають у Нацбанку, обсяг внутрішньодержавних переказів, здійснених через системи переказу коштів за перше півріччя 2023 року, становив 300,6 мільярда гривень, а середня сума одного переказу в межах України — 770 гривень. Лідером за сумою переказів у межах України стала система переказу коштів "NovaPay" — 35% усіх внутрішньодержавних переказів.

Грошові перекази — що відомо

За даними аналітичного центру CASE Україна Ціна держави", НБУ прогнозує, що обсяг приватних грошових переказів до України у 2023 році становитиме 15,9 мільярда доларів, причому прогноз був скоригований у бік скорочення, оскільки раніше очікувалось 16,4 мільярда доларів. У 2024 році регулятор передбачає невеликий спад — 15 мільярдів доларів.

Незважаючи на певне скорочення обсягу переказів у 2022 році, мігранти з України залишаються одними з лідерів по забезпеченню припливу валюти до України. Серед країн, з яких найчастіше переказували кошти в Україну торік, були Польща, США, Чехія, Велика Британія та Німеччина. Проте у 2022 році спостерігалося зростання витрат у країнах перебування українських мігрантів — додатково 8,5%. Так само збільшилися обсяги сплачених податків у країнах перебування українців — на 16,1%. Тож, як засвідчують експерти, за рахунок цих тенденцій країни, які приймають українських біженців, мають змогу перекривати видатки на їх утримання.

Нагадаємо, Фокус писав про різні способи переказу грошей в Україну, а також про зниження комісій за переказ коштів з країн Євросоюзу саме для українців.

Крім того, у Нацбанку пояснили, чи відстежуватимуть усі карткові платежі українців.