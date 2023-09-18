Мигранты за полгода перевели в Украину 5,7 миллиарда долларов, — НБУ (инфографика)

Больше всего средств поступило из Италии, США и Израиля. Сумма одного международного перевода в среднем составляла 228 долларов.

Related video

Украинцы за первое полугодие этого года получили из-за границы 5,7 миллиарда долларов, сообщили в Национальном банке Украины. Деньги поступали в Украину двумя путями: через официальные каналы (банки, международные системы денежных переводов, почтовые отделения) и неофициальные (из рук в руки).

"Через системы денежных переводов больше всего средств в Украину поступило из Италии (20,85%), США (17,74%), Израиля (15,59%), Германии (8,61%) и Ирландии (5,2%)", — отмечает пресс-служба НБУ.

Фото: НБУ

Лидерами по сумме переводов в Украину были следующие платежные системы:

Western Union (платежная организация — резидент США) — 48,63% всех переводов;

MoneyGram (платежная организация — резидент США) — 21,6 % всех переводов;

PrivatMoney (платежная организация — "ПриватБанк") — 13,46% всех переводов.

Отметим, что на время действия военного положения осуществление валютных переводов из Украины за границу ограничено. По данным Нацбанка, с использованием систем денежных переводов, созданных как резидентами, так и нерезидентами, было переведено 1,3 миллиарда долларов в эквиваленте.

Важно

Как перевести деньги в Украину из-за рубежа: советы фрилансерам и заробитчанам

В целом, добавляют в Нацбанке, объем внутригосударственных переводов, осуществленных через системы денежных переводов за первое полугодие 2023 года, составил 300,6 миллиарда гривен, а средняя сумма одного перевода в пределах Украины — 770 гривен. Лидером по сумме переводов в пределах Украины стала система денежных переводов "NovaPay" — 35% всех внутригосударственных переводов.

Денежные переводы — что известно

По данным аналитического центра CASE Украина "Цена государства", НБУ прогнозирует, что объем частных денежных переводов в Украину в 2023 году составит 15,9 миллиарда долларов, причем прогноз был скорректирован в сторону сокращения, поскольку ранее ожидалось 16,4 миллиарда долларов. В 2024 году регулятор предусматривает небольшой спад — 15 миллиардов долларов.

Несмотря на некоторое сокращение объема переводов в 2022 году, мигранты из Украины остаются одними из лидеров по обеспечению притока валюты в Украину. Среди стран, из которых чаще всего переводили средства в Украину в прошлом году, были Польша, США, Чехия, Великобритания и Германия. Однако в 2022 году наблюдался рост расходов в странах пребывания украинских мигрантов — дополнительно 8,5%. Так же увеличились объемы уплаченных налогов в странах пребывания украинцев — на 16,1%. Поэтому, как свидетельствуют эксперты, за счет этих тенденций страны, принимающие украинских беженцев, могут перекрывать расходы на их содержание.

Напомним, Фокус писал о разных способах перевода денег в Украину, а также о снижении комиссий за перевод средств из стран Евросоюза именно для украинцев.

Кроме того, в Нацбанке объяснили, будут ли отслеживать все карточные платежи украинцев.