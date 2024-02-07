Бюро кредитных историй в Украине заработает по-новому: что предлагают в Нацбанке
Как отмечают в Национальном банке, после изменений на рынке потребительских кредитов будут одинаковые условия для всех участников.
Национальный банк Украины (НБУ) предложил парламенту внести правки в закон "Об организации формирования и обращения кредитных историй", с учетом ключевого значение Бюро кредитных историй (БКИ) для рынка потребительского кредитования. Изменения помогут усилить защиту прав заемщиков и их персональных данных, сообщила пресс-служба Нацбанка.
"Обновление законодательства позволит установить справедливые правила игры для всех участников рынка для сохранения полноты, чистоты и достоверности данных и обеспечения целевого использования кредитной истории исключительно для оценки кредитоспособности, управления кредитным риском и верификации клиента", — сказано в сообщении.
В Нацбанке, в частности, планируют следующие изменения:
- заемщикам, кроме доступа к собственной истории и обжалованию недостоверной информации, разрешат приобщать к кредитному отчету информацию о нежелании заключать кредитные договора для защиты от возможных мошеннических действий;
- БКИ обяжут своевременно исправлять ошибочные данные и обеспечивать надежную защиту данных, сохранять кредитную историю в течение десяти лет и должным образом ее уничтожать, прозрачный механизм обращения заемщика;
- кредиторов обяжут получать согласие заемщика и предоставить его по запросу БКИ/НБУ, сохранять в течение десяти лет.
Кроме того, Нацбанк предлагает штрафовать на сумму от 51 до 102 тысяч гривен, если данные кредитной истории будут использоваться не по целевому назначению.
В НБУ отмечают, что после обновления законодательной базы на рынке потребительских кредитов появятся справедливые условия для всех участников.
Микрокредиты в Украине: что изменилось
21 декабря 2023 года президент Владимир Зеленский подписал закон, который ограничивает ставки по микрокредитам в пределах 1% в сутки. Также появились еще ряд правил для кредитования:
- финучреждениям запретили требовать от клиентов совершать любые другие платежей, кроме указанных в договоре и не учтенных при расчете процентной ставки;
- финучреждения должны передавать информацию о кредите, взятом определенным гражданином, в хотя бы одно бюро кредитных историй;
- финучреждения обязаны перед согласованием микрокредита, проверить, есть ли возможность у человека отдать займ (проверка платежеспособности).
Ранее Фокус рассказывал, как могут измениться проценты по кредитам в банках в 2024 году. Так, эксперты ожидают, что банки будут более активно кредитовать своих клиентов.