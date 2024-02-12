Грошові перекази під забороною: в НБУ розповіли, для кого введуть обмеження

Член Ради Нацбанку України Василь Фурман пояснив, як діятимуть обмеження на грошові обмеження в Україні.

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Обмеження грошових переказів торкнеться підприємців, які займаються незаконним бізнесом та ігнорують оплату податків. Про це сказав в ефірі телемарафону член Ради Нацбанку України Василь Фурман.

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Він пояснив, що в Україні існує великий сектор тіньового обігу грошей, який використовує нормативні прогалини для протизаконної діяльності. Наприклад, за допомогою банківських карток, якими володіють інші люди, тіньовики переказують кошти, отримані за допомогою від незаконної підприємницької діяльності, щоб уникати сплати податків.

"За допомогою дроп-карт реалізуються схеми ухилення від сплати податків. Тобто одна людина передає іншій за невеликі гроші картку, випущену на її ім'я. І ця людина, отримавши таку картку, користується нею, як захоче. При цьому справжній власник картки навіть не знає, який там обіг грошей. Тому це протизаконно", — сказав він.

Тому в Національному банку хочуть обмежити карткові перекази між громадянами. Обмеження будуть встановлені як за сумами переказів, так і за кількістю транзакцій. При цьому, як зазначив Фурман, деякі великі українські фінансові установи вже запровадили в себе такі обмеження, але більшість громадян цього навіть не помітили.

"Ці обмеження довели свою ефективність на практиці, як засіб для боротьби з "міскодингом", вони не впливають на звичайні поточні операції населення з платіжними картками. Тому, будь-які обмеження в разі їх введення потенційно вплинуть на вузьке коло осіб і жодним чином не вплинуть на звичайні поточні операції українців з картками", — розповів Василь Фурман.

Зазначимо, що перший заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова 8 лютого сказала, що поки не готова говорити про конкретні заходи, які планує запровадити держрегулятор для обмеження грошових переказів в Україні.

"Мені не хотілося б зараз, доти, доки ми не визначимося остаточно, щось анонсувати, щоб уникнути якихось маніпуляцій і таких речей", — пояснила вона.

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Тим часом нагадаємо, що в НБУ дозволили безготівковий обмін коштів клієнтів фінансових установ у російських або білоруських рублях. Також у Національному банку підрахували, у яких банках українці найчастіше зберігають гроші.