Реальний прожитковий мінімум в Україні втричі більший, ніж закладений у бюджет, — Підласа

Прожитковий мінімум неможливо довести до реального показника, оскільки до нього прив'язано багато виплат, зазначила Роксолана Підласа. Тому його можна замінити "базовою розрахунковою величиною".

Related video

Під час розрахунків бюджету від категорії "прожитковий мінімум" варто відмовитися взагалі. Таку думку "Інтерфакс-Україна" висловила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.

За її словами, у громадян виникає дуже багато негативних реакцій до держави, коли у бюджеті йдеться, що людина зможе прожити на 3 тисячі гривень.

При цьому, додала нардепка, міністерство соціальної політики розраховує реальний прожитковий мінімум приблизно на рівні 9 тисячі гривень.

Прожитковий мінімум неможливо довести до реального показника, оскільки до нього прив'язано багато виплат, зазначила вона, тому від нього краще відмовитися, натомість встановивши якусь "базову розрахункову величину". І вже до неї будуть підв'язані зарплати суддів, прокурорів, антикорупційних органів тощо.

Нагадаємо, що у проєкті Державного бюджету на 2025 рік не було заплановано збільшення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати. Тобто, мінімальна зарплата залишиться на рівні 8 000 грн, а прожитковий мінімум для працездатних громадян — на рівні 3 028 грн. Проте, в разі поліпшення економічної ситуації, уряд має намір переглянути ці показники.

У липні Мінсоцполітики підрахувало, що розмір прожиткового мінімуму на одну особу на місяць складає 7064,62 грн без обов'язкових платежів. Лише витрати на харчування становлять 3700 грн.