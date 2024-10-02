Реальный прожиточный минимум в Украине втрое больше, чем заложенный в бюджет, — Пидласа

Прожиточный минимум невозможно довести до реального показателя, поскольку к нему привязаны многие выплаты, отметила Роксолана Пидласа. Поэтому его можно заменить "базовой расчетной величиной".

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При расчетах бюджета от категории "прожиточный минимум" стоит отказаться вообще. Такое мнение "Интерфакс-Украина" высказала глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа.

По ее словам, у граждан возникает очень много негативных реакций к государству, когда в бюджете говорится, что человек сможет прожить на 3 тысячи гривен.

При этом, добавила нардеп, министерство социальной политики рассчитывает реальный прожиточный минимум примерно на уровне 9 тысяч гривен.

Прожиточный минимум невозможно довести до реального показателя, поскольку к нему привязано много выплат, отметила она, поэтому от него лучше отказаться, вместо этого установив некую "базовую расчетную величину". И уже к ней будут подвязаны зарплаты судей, прокуроров, антикоррупционных органов и т.д.

Напомним, что в проекте Государственного бюджета на 2025 год не было запланировано увеличение прожиточного минимума и минимальной заработной платы. То есть, минимальная зарплата останется на уровне 8 000 грн, а прожиточный минимум для трудоспособных граждан — на уровне 3 028 грн. Однако, в случае улучшения экономической ситуации, правительство намерено пересмотреть эти показатели.

В июле Минсоцполитики подсчитало, что размер прожиточного минимума на одного человека в месяц составляет 7064,62 грн без обязательных платежей. Только расходы на питание составляют 3700 грн.