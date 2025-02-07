В Україні значно зменшать деякі пенсії: кого точно торкнеться

Обмеження торкнуться пенсійних виплат, які перевищують 23 610 грн.

Related video

У 2025 році обмежувальні коефіцієнти стосуватимуться лише певних пенсій, а саме тих, чия сума перевищує 23 610 грн. Про це повідомили в Пенсійному фонді України.

У держструктурі наголосили, що введення обмежень передбачено Законом України "Про державний бюджет на 2025 рік".

Відомо, що коефіцієнти застосовуватимуться до пенсій, які призначалися відповідно до Митного кодексу України, а також до низки законодавчих актів. Мова про:

Законі "Про прокуратуру";

Законі "Про статус народного депутата України";

Законі "Про Кабінет Міністрів України";

Законі "Про Національний банк України";

Законі "Про державну службу";

Законі "Про дипломатичну службу";

Законі "Про службу в органах місцевого самоврядування";

Законі "Про судову експертизу";

Законі "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи";

Законі "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів";

Законі "Про наукову і науково-технічну діяльність";

Законі "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб";

Постанові Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року № 379/95-ВР "Про затвердження Положення про помічника-консультанта народного депутата України".

Як зазначив експерт з економічної та соціальної політики Павло Розенко, у березні 2025 року в Україні відбудеться чергова індексація пенсій, яка здійснюється щорічно. Він пояснив, за якою формулою відбувається перерахунок виплат і яким чином можуть збільшитися пенсії для літніх людей.

Також у Мінсоцполітики наголосили, що зменшення пенсій запровадили для того, щоб відновити справедливість і зменшити видатки держбюджету. Окремо зазначили, що це не стосується бійців ЗСУ. Тим часом на порталі "Дзеркало тижня" додали, що спецкоефіцієнти застосують для 17,6 тис. пенсіонерів.

Зазначимо, 3 лютого медіа NV розповіло про індексацію пенсій, яка по-різному торкнеться українців. Мінімальне зростання — 100 грн, максимальне — 1 500 грн. Водночас будуть люди, кому виплати не змінять. Така ситуація буде в разі, якщо у виплатах є додаткові доплати та надбавки.