Яку пенсію отримають українці з мінімальної зарплатнею: розрахунок експерта

Мінімальна зарплата у 2025 році складає 8 тисяч гривень. За словами колишнього працівника ПФУ та незалежного експерта Сергія Коробкіна, пенсія в Україні підтягується до неї.

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На розмір пенсійних виплат впливає кількість стажу, середня зарплата особи та середня зарплатня за останні три роки. УНІАН розповідає, яку пенсію отримає людина при мінімальній зарплаті.

Пенсія в Україні: мінімальна зарплата та повний стаж

Відповідно до українського законодавства, пенсія в Україні не може бути нижчою за 40% від мінімальної зарплати за умови, що особа має повний стаж — 30 років для жінок і 35 — для чоловіків. Цього року мінімальна зарплатня становить 8000 гривень, а тому пенсійні виплати не можуть бути нижчими за 3200.

Також існує мінімальна пенсія в Україні, яку призначають залежно від віку пенсіонера та його стажу:

2725 гривень — для пенсіонерів, які не працюють;

3370 — для пенсіонерів від 65 до 70, які не працюють та мають повний стаж;

2980 — для пенсіонерів до 70 та осіб з інвалідністю І групи при повному стажі;

3240 для пенсіонерів від 70 до 80 з повним стажем (3240 — для жінок з 75 до 80 — 20 років стажу, для чоловіків — 25 років);

3370 — для осіб від 80 зі стажем для жінок 20 років і 25 — для чоловіків.

За словами експрацівника ПФУ та нині незалежного консультанта Сергія Коробкіна, пенсія в Україні повинна підтягуватися до встановленої мінімальної зарплати.

"Наприклад, людині вирахували основний розмір пенсії, і вона становить 2500 грн. При цьому людині 65 років, у неї є достатньо стажу, вона не працює, і тому їй автоматично підтягують пенсію до суми 3200. Це за законом. Але паралельно ще діє постанова Кабміну з 1 березня 2024 року: якщо з такими самими параметрами людина віком понад 65 років не працює, має 30 і 35 років стажу відповідно, то її пенсія не може бути меншою, ніж 3370 гривень. І робиться ще одна "дотяжка" пенсійних виплат", — сказав Сергій Коробкін.

Розмір пенсії при мінімальній зарплатні та неповному стажі

Коробкін наголосив, що при мінімальній заробітній платі та неповному стажі пенсія в Україні розраховуються інакше. Зокрема, потрібно зарплату особи помножити на коефіцієнт 0,2 (якщо 20 років стажу), у результаті розмір пенсії становитиме 20% від її зарплати.

"Інше питання полягає в тому, як правильно порахувати цю зарплату, і це складно зробити. Потрібно знати два параметри — індивідуальний коефіцієнт зарплати і середню зарплату по країні за три попередні роки", — пояснив експерт.

Наприклад, до вересня 2024 року середня зарплата по Україні становила 18020 гривень, а мінімальна — 8 тисяч. Тому особа, яка працює на мінімальну зарплату, коефіцієнт за місяць становитиме 0,44. За попередні три роки середня зарплата була в розмірі 13 559.

"Дуже умовно можна використати у формулі коефіцієнт зарплати за місяць 0,44 — його треба помножити на 13 559 (середня зарплата по Україні). Таким чином отримаємо 5966 грн. Якщо в людини 20 років стажу, то цю суму треба ще помножити на коефіцієнт 0,2 — і пенсія буде 1193 грн, грубо кажучи. Але за законом такою пенсія не може бути, і її у два етапи "підтягують" — спочатку до 2361 грн (до прожиткового мінімуму), а потім ще раз — до 2725 грн. Це і є мінімальна пенсійна виплата для тих, хто має мало стажу і не працює", — додав Сергій Коробкін.

Нагадаємо, в лютому 2025 року не відбудеться індексація пенсій в Україні. Проте підвищення можливе завдяки надбавкам та додатковим виплатам.

Раніше повідомлялося, що цього року деякі пенсіонери отримають додаткові виплати. Її розмір становитиме майже тисячу гривень.