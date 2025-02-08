Пенсіонери отримають доплати до 1 тис. гривень: які умови

Законодавство передбачає спеціальну грошову допомогу для самотніх пенсіонерів.

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У 2025 році в Україні певні пенсіонери зможуть отримувати додаткові виплати щомісяця. Розмір цієї доплати становитиме майже 1 тисячу гривень. Про це йдеться в законі 1664-IX.

Законодавство передбачає спеціальну грошову допомогу для самотніх пенсіонерів.

Така допомога передбачена тільки для осіб, які підпадають під такі вимоги:

вік громадян — 80 років і вище;

проживання — одиноке;

вид пенсії — виключно за віком;

стан здоров'я — необхідність регулярного догляду.

У разі необхідності призначення самотньому пенсіонеру постійного догляду через стан здоров'я — це потрібно офіційно підтвердити в медустанові. Водночас, доплату для одиноких пенсіонерів із поганим здоров'ям отримають не всі. Додаткові кошти призначать тільки тим, кому надають пенсію за віком. Так, якщо громадянину надається пенсія по інвалідності, то не зможе претендувати на таку допомогу.

Доплата становить 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (у 2025 році — 944 грн). Кожен пенсіонер, який відповідає умовам, має право на отримання цієї надбавки до пенсії. Для оформлення потрібно звернутися до Пенсійного фонду та надати такі документи:

висновок лікарів про стан здоров'я та необхідність догляду;

паспорт громадянина;

ідентифікаційний код;

довідку про відсутність інших виплат, крім пенсії.

У разі схвалення Пенсійним фондом заяви пенсіонера — доплату в 944 гривні виплатять не одноразово, така сума надаватиметься щомісяця.

Зазначимо, раніше Фокус наводив приклади розрахунку нових пенсій. Наприклад, якщо громадянин отримував середню заробітну плату в розмірі 30 тис. грн, то орієнтовні виплати становили б майже 9 тис. грн. Якщо зарплата мінімальна, то 3 750 грн.

Крім того, реформа передбачає ще одну складову виплат — накопичувальна пенсія. На порталі "На пенсії" розповіли, які плюси та мінуси матиме цей вид виплат.