Пенсионеры получат доплаты до 1 тыс. гривен: какие условия

Законодательство предусматривает специальную денежную помощь для одиноких пенсионеров.

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В 2025 году в Украине определенные пенсионеры смогут получать дополнительные выплаты ежемесячно. Размер этой доплаты составит почти 1 тысячу гривен. Об этом говорится в законе 1664-IX.

Законодательство предусматривает специальную денежную помощь для одиноких пенсионеров.

Такая помощь предусмотрена только для лиц, подпадающих под следующие требования:

возраст граждан — 80 лет и выше;

проживание — одинокое;

вид пенсии — исключительно по возрасту;

состояние здоровья — необходимость регулярного ухода.

В случае необходимости назначения одинокому пенсионеру постоянного ухода из-за состояния здоровья — это нужно официально подтвердить в медучреждении. В то же время, доплату для одиноких пенсионеров с плохим здоровьем получат не все. Дополнительные средства назначат только тем, кому предоставляют пенсию по возрасту. Так, если гражданину предоставляется пенсия по инвалидности, то не сможет претендовать на такую помощь.

Доплата составляет 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (в 2025 году — 944 грн). Каждый пенсионер, который соответствует условиям, имеет право на получение этой надбавки к пенсии. Для оформления нужно обратиться в Пенсионный фонд и предоставить следующие документы:

заключение врачей о состоянии здоровья и необходимости ухода;

паспорт гражданина;

идентификационный код;

справку об отсутствии других выплат, кроме пенсии.

В случае одобрения Пенсионным фондом заявления пенсионера — доплату в 944 гривны выплатят не единовременно, такая сумма будет предоставляться ежемесячно.

Отметим, ранее Фокус приводил примеры расчета новых пенсий. Например, если гражданин получал среднюю заработную плату в размере 30 тыс. грн, то ориентировочные выплаты составили бы почти 9 тыс. грн. Если зарплата минимальная, то 3 750 грн.

Кроме того, реформа предусматривает еще одну составляющую выплат — накопительная пенсия. На портале "На пенсии" рассказали, какие плюсы и минусы будет иметь этот вид выплат.