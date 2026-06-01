Частині українців можуть не зарахувати до пенсії роки стажу: кого це стосується

Українці, які працювали за кордоном, мають можливість зарахувати цей період до страхового стажу в Україні. Це може допомогти набрати необхідну кількість років для виходу на пенсію та уникнути ситуації, коли через нестачу стажу доводиться працювати довше.

Як йдеться в матеріалі видання "На пенсії", для врахування закордонного стажу необхідно підтвердити періоди роботи відповідними документами та подати їх до Пенсійного фонду України.

Чи можна зарахувати стаж роботи за кордоном

Чимало українців роками працювали або продовжують працювати за межами країни, тому перед виходом на пенсію у них часто виникає питання, чи буде врахований цей трудовий досвід. І, як пише видання, у більшості випадків відповідь позитивна.

В цілому, закордонний стаж може бути зарахований під час призначення пенсії за віком в Україні. Особливо це важливо для людей, яким бракує кількох років страхового стажу для отримання пенсійних виплат.

Відео дня

Порядок зарахування залежить від того, чи укладено між Україною та країною працевлаштування міжнародну угоду про соціальне забезпечення. Якщо така угода діє, питання вирішується відповідно до її умов. Водночас навіть за відсутності договору стаж можуть врахувати, якщо людина надасть документи, які підтверджують її роботу та сплату внесків.

Окремі правила діють для тих, хто працював у республіках колишнього СРСР до 1992 року. Для таких періодів передбачено спеціальний порядок підтвердження та обліку стажу.

Які документи потрібні та як їх подати

Для підтвердження роботи за кордоном необхідно зібрати пакет документів. Це можуть бути довідки або виписки від податкових чи пенсійних органів іншої держави, трудові договори, довідки від роботодавця, розрахункові листки, а також документи про участь у системі соціального страхування.

Усі документи, видані за кордоном, потрібно перекласти українською мовою. У деяких випадках переклад має бути нотаріально засвідчений. Також може знадобитися апостиль або консульська легалізація документів залежно від вимог конкретної країни.

Після цього документи разом із заявою подаються до Пенсійного фонду України. Якщо підтверджень виявиться недостатньо, фонд може самостійно направити запит до відповідних органів іноземної держави для уточнення інформації.

Фахівці радять не чекати до моменту оформлення пенсії, а завчасно перевірити документи та переконатися, що вони відповідають усім вимогам. Крім того, варто зберігати контракти, довідки про зарплату та документи про сплату внесків, адже саме вони найчастіше допомагають підтвердити закордонний стаж.

Якщо людина вже отримала право на пенсію в іншій державі, порядок виплат визначатиметься міжнародними домовленостями між країнами. У деяких випадках громадяни можуть отримувати частину пенсії від іноземної держави, а частину — в Україні.

Нагадаємо, що самотні пенсіонери віком від 80 років, які потребують постійного догляду, можуть отримувати щомісячну надбавку до пенсії у розмірі близько 40% прожиткового мінімуму. Для її оформлення необхідно підтвердити стан здоров’я висновком лікарсько-консультативної комісії та подати відповідні документи до Пенсійного фонду України.

Також Фокус писав, що в Україні завершується перехідний період для оцифрування паперових трудових книжок, який спливає 10 червня. У Пенсійному фонді попередили, що після цієї дати основним джерелом даних про трудовий стаж стане електронний реєстр, а паперові документи використовуватимуться лише як підтвердження.