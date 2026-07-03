В Україні готують пенсійну реформу, яка може змінити правила гри для мільйонів українців. Однією з ключових новацій стане новий механізм розрахунку пенсій, заснований на системі пенсійних балів.

В Україні готують концепцію пенсійної реформи, яка передбачає зміну принципу нарахування пенсій. Замість нинішньої формули виплати пропонують поділити на базову та страхову частини, а для визначення страхової пенсії — запровадити систему пенсійних балів. Водночас наразі йдеться лише про концепцію, а не про ухвалений закон. Про можливі зміни розповідає видання «На пенсії».

Чому пропонують змінити систему

Автори концепції вважають, що чинний механізм розрахунку пенсій створює нерівність між людьми, які виходили на пенсію в різні роки.

Зараз під час призначення пенсії враховується середня заробітна плата по країні за три роки, що передували виходу людини на пенсію. Оскільки цей показник із роками суттєво зростав, українці з однаковим страховим стажем можуть отримувати різні виплати.

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Щорічна індексація лише частково компенсує цю різницю, тому чимало пенсіонерів із повним страховим стажем сьогодні отримують менш як 5 тисяч гривень.

Із чого може складатися пенсія

Концепція передбачає поділ пенсії на дві частини:

базову;

страхову.

Базова пенсія має стати гарантованою виплатою для всіх, хто досяг пенсійного віку та має необхідний страховий стаж.

Один із варіантів реформи передбачає встановлення базової пенсії на рівні 6 тисяч гривень. Водночас остаточне рішення щодо її розміру ще не ухвалене — також розглядається варіант прив'язки до прожиткового мінімуму.

Як працюватиме система пенсійних балів

Страхову частину пенсії пропонують визначати за допомогою пенсійних балів.

За кожен рік офіційної роботи людині нараховуватимуть бали. Їхня кількість залежатиме від того, як заробітна плата співвідносилася із середньою зарплатою по країні. Якщо працівник отримував середню зарплату, він матиме базову кількість балів, якщо більшу — балів буде більше, якщо меншу — відповідно менше.

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Після виходу на пенсію всі накопичені бали підсумують і помножать на вартість одного пенсійного бала. Саме так визначатиметься страхова частина виплати.

На думку авторів концепції, така система має краще враховувати реальний трудовий внесок людини та зменшити вплив інфляції й зростання зарплат на розмір майбутніх пенсій.

Чи перерахують уже призначені пенсії

Концепція також передбачає перерахунок пенсій для українців, які вже перебувають на заслуженому відпочинку.

Для цього планують перевести весь набутий страховий стаж у пенсійні бали. Це має допомогти усунути різницю у виплатах між людьми з однаковим трудовим стажем, які виходили на пенсію в різні роки.

Як приклад автори концепції наводять людину із 35 роками страхового стажу та зарплатою на рівні середньої по країні. Якщо зараз її пенсія становить близько 3,8 тисячі гривень, то після перерахунку за новою моделлю вона могла б перевищити 8 тисяч гривень. Водночас це лише приклад, наведений у концепції, а не гарантований розмір майбутніх виплат.

Що може вплинути на розмір пенсії

Попри запропоновані зміни, розмір страхової пенсії залежатиме від вартості одного пенсійного бала, яку уряд планує визначати щороку.

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Крім того, концепція передбачає застосування коефіцієнта бюджетної спроможності. Якщо державний бюджет не матиме достатньо коштів, вартість пенсійного бала може бути зменшена, а разом із нею — і страхова частина пенсії.

Таким чином, гарантованою має залишатися лише базова частина виплати, тоді як розмір страхової залежатиме від фінансових можливостей держави.

Коли можуть запровадити реформу

Наразі ці зміни існують лише у вигляді концепції пенсійної реформи. Законопроєкт ще не зареєстрований у Верховній Раді.

Після підготовки документа його мають подати до парламенту, де він проходитиме обговорення, внесення поправок і голосування. Якщо закон ухвалять, впровадження нової системи, ймовірно, відбуватиметься поетапно протягом кількох років.