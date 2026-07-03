Пенсійний фонд пояснив, коли пенсіонерам, які працюють, проводять перерахунок пенсії, хто має право на автоматичне підвищення та чому важливо повідомляти про працевлаштування.

Автоматичний перерахунок пенсії без звернення в Україні можливий за деяких умов. В Пенсійному фонді пояснили, хто має право на доплати та які правила діють 2026 року.

Працюючі пенсіонери в Україні можуть розраховувати на перерахунок пенсії після набуття додаткового страхового стажу. Водночас порядок такого перерахунку залежить від деяких факторів, а саме, скільки часу людина працювала після призначення або попереднього перегляду пенсійної виплати.

Коли працюючим пенсіонерам перераховують пенсію

Якщо після призначення або попереднього перерахунку пенсії людина продовжувала працювати та накопичила щонайменше 24 місяці страхового стажу, її пенсію можуть перерахувати з урахуванням цього додаткового стажу.

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При цьому розрахунок можуть здійснювати як із заробітної плати, яка вже враховувалася під час призначення пенсії, так і, якщо це вигідніше для пенсіонера, із заробітку, отриманого після виходу на пенсію.

ПФУ нагадує, як проводяться перерахунки пенсії працюючим пенсіонерам Фото: ПФУ

Не два роки: що робити, якщо стажу менше

Якщо після призначення або останнього перерахунку пенсії людина відпрацювала менше ніж 24 місяці, право на новий перерахунок виникає не раніше ніж через два роки після попереднього призначення або перегляду виплат.

Коли починають виплачувати збільшену пенсію

У разі особистого звернення до Пенсійного фонду:

якщо заяву подано до 15 числа включно — перерахунок проводиться з першого числа цього ж місяця;

якщо після 15 числа — виплати в новому розмірі призначаються з першого числа наступного місяця.

Автоматичний перерахунок пенсії

Окремим категоріям працюючих пенсіонерів Пенсійний фонд щороку проводить автоматичний перерахунок із 1 квітня.

Йдеться про тих, хто станом на 1 березня набув 24 місяці страхового стажу після призначення або попереднього перерахунку пенсії. Також автоматичний перегляд можливий, якщо після попереднього перерахунку минуло два роки, навіть коли накопичений стаж ще не досяг 24 місяців.

Про що потрібно повідомляти Пенсійний фонд

У ПФУ наголошують, що пенсіонери зобов'язані повідомляти про працевлаштування або звільнення з роботи.

Це важливо, оскільки деякі доплати, надбавки та підвищення виплачуються виключно непрацюючим пенсіонерам. Наприклад, надбавка особам, які утримують дітей до 18 років, передбачена лише для тих, хто не працює.

Після звільнення працюючому пенсіонеру також можуть переглянути пенсію у зв'язку зі збільшенням прожиткового мінімуму.

Важливо

Можна не працювати, але стаж для пенсії усе одно зарахують: що для цього потрібно

У Пенсійному фонді окремо підкреслюють, що сам факт працевлаштування не є підставою для будь-яких відрахувань із пенсії — чинне законодавство таких утримань не передбачає.

Раніше теж йшлося про те, коли перерахують пенсії для тих, хто продовжує працювати. Тоді наголошували, що у більшості випадків підвищені виплати люди отримають лише влітку.

Також як пояснили фахівці, українці можуть оскаржити суму підвищення виплат, якщо вважають, що перерахунок проведено неправильно.