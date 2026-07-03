Пенсионный фонд разъяснил, когда работающим пенсионерам проводят перерасчет пенсии, кто имеет право на автоматическое повышение и почему важно сообщать о трудоустройстве.

Автоматический перерасчет пенсии без подачи заявления в Украине возможен при определенных условиях. В Пенсионном фонде пояснили, кто имеет право на доплаты и какие правила действуют в 2026 году.

Работающие пенсионеры в Украине могут рассчитывать на перерасчет пенсии после приобретения дополнительного страхового стажа. При этом порядок такого перерасчета зависит от ряда факторов, а именно от того, сколько времени человек проработал после назначения или предыдущего пересмотра пенсионных выплат.

Когда работающим пенсионерам пересчитывают пенсию

Если после назначения или предыдущего перерасчета пенсии человек продолжал работать и накопил не менее 24 месяцев страхового стажа, его пенсию могут пересчитать с учетом этого дополнительного стажа.

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При этом расчет может производиться как на основе заработной платы, которая уже учитывалась при назначении пенсии, так и, если это выгоднее для пенсионера, на основе заработка, полученного после выхода на пенсию.

ПФУ напоминает, как производятся перерасчеты пенсий работающим пенсионерам Фото: ПФУ

Не два года: что делать, если стаж меньше

Если после назначения или последнего перерасчета пенсии человек отработал менее 24 месяцев, право на новый перерасчет возникает не ранее чем через два года после предыдущего назначения или пересмотра выплат.

Когда начинают выплачивать увеличенную пенсию

В случае личного обращения в Пенсионный фонд:

если заявление подано до 15 числа включительно — перерасчет производится с первого числа того же месяца;

если после 15 числа — выплаты в новом размере назначаются с первого числа следующего месяца.

Автоматический перерасчет пенсии

Для отдельных категорий работающих пенсионеров Пенсионный фонд ежегодно проводит автоматический перерасчет с 1 апреля.

Речь идет о тех, кто по состоянию на 1 марта накопил 24 месяца страхового стажа после назначения или предыдущего перерасчета пенсии. Также автоматический пересмотр возможен, если после предыдущего перерасчета прошло два года, даже если накопленный стаж еще не достиг 24 месяцев.

О чём необходимо сообщать в Пенсионный фонд

В ПФУ отмечают, что пенсионеры обязаны сообщать о трудоустройстве или увольнении с работы.

Это важно, поскольку некоторые доплаты, надбавки и повышения выплачиваются исключительно неработающим пенсионерам. Например, надбавка лицам, воспитывающим детей до 18 лет, предусмотрена только для тех, кто не работает.

После увольнения работающему пенсионеру также могут пересмотреть пенсию в связи с увеличением прожиточного минимума.

Важно

Можно не работать, но стаж для пенсии все равно зачтут: что для этого нужно

В Пенсионном фонде особо подчеркивают, что сам факт трудоустройства не является основанием для каких-либо удержаний из пенсии — действующее законодательство таких удержаний не предусматривает.

Ранее также обсуждался вопрос о том, когда будут пересчитаны пенсии тем, кто продолжает работать. Тогда отмечалось, что в большинстве случаев повышенные выплаты люди получат только летом.

Кроме того, как пояснили специалисты, украинцы могут обжаловать размер повышения выплат, если считают, что перерасчет произведён неверно.