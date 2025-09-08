Зарплаты для расчета пенсий снизились: кто существенно потеряет в выплатах

Недавно Пенсионный фонд Украины зафиксировал заметное снижение средней зарплаты, которая используется для расчета пенсий. Если ранее этот показатель составлял 22 336,81 грн, то сейчас — уже 20 455,65 грн. Таким образом, средний доход уменьшился почти на две тысячи гривен.

Уровень средней зарплаты — ключевой фактор при назначении новых пенсий. Именно от него зависит формула, которая также учитывает коэффициент стажа и индивидуальный зарплатный коэффициент. Чем выше средняя зарплата в стране, тем больше размер будущих выплат. И наоборот, ее падение автоматически уменьшает сумму новых пенсий. Об этом говорится в материале издания "Минфин".

Так, для работающих граждан краткосрочное снижение средней зарплаты может даже иметь положительный эффект. Если доход человека остается стабильным, то на фоне падения среднего уровня его индивидуальный коэффициент заработка повышается. Например, при зарплате 20 тыс. грн в августе коэффициент составлял 0,8954, а уже в сентябре — 0,9777. Это означает, что сентябрський показатель войдет в расчет с более выгодным результатом для будущей пенсии.

При этом специалисты подчеркивают: на уже назначенные пенсии нынешнее снижение никак не повлияет. Выплаты нынешним пенсионерам остаются неизменными и не могут быть уменьшены из-за колебаний зарплатных показателей.

Причины данного падения средней зарплаты экономисты объясняют несколькими факторами. Во-первых, сезонностью: летом традиционно снижается деловая активность, уменьшается количество премий и командировок. Во-вторых, тогда могли сыграть роль разовые выплаты и надбавки, которые временно "разогнали" показатель. В-третьих, в середине 2025 года замедлилась инфляция, поэтому темпы роста зарплат также снизились.

