Зарплати для розрахунку пенсій знизилися: хто суттєво втратить у виплатах

Нещодавно Пенсійний фонд України зафіксував помітне зниження середньої зарплати, яка використовується для розрахунку пенсій. Якщо раніше цей показник становив 22 336,81 грн, то зараз — уже 20 455,65 грн. Таким чином, середній дохід зменшився майже на дві тисячі гривень.

Рівень середньої зарплати — ключовий фактор при призначенні нових пенсій. Саме від нього залежить формула, яка також враховує коефіцієнт стажу та індивідуальний зарплатний коефіцієнт. Що вища середня зарплата в країні, то більший розмір майбутніх виплат. І навпаки, її падіння автоматично зменшує суму нових пенсій. Про це йдеться в матеріалі видання "Мінфін".

Так, для працюючих громадян короткострокове зниження середньої зарплати може навіть мати позитивний ефект. Якщо дохід людини залишається стабільним, то на тлі падіння середнього рівня її індивідуальний коефіцієнт заробітку підвищується. Наприклад, при зарплаті 20 тис. грн у серпні коефіцієнт становив 0,8954, а вже у вересні — 0,9777. Це означає, що вересневий показник увійде в розрахунок з більш вигідним результатом для майбутньої пенсії.

При цьому фахівці наголошують: на вже призначені пенсії нинішнє зниження ніяк не вплине. Виплати нинішнім пенсіонерам залишаються незмінними і не можуть бути зменшені через коливання зарплатних показників.

Причини такого падіння середньої зарплати економісти пояснюють кількома факторами. По-перше, сезонністю: влітку традиційно знижується ділова активність, зменшується кількість премій і відряджень. По-друге, тоді могли зіграти роль разові виплати та надбавки, які тимчасово "розігнали" показник. По-третє, у середині 2025 року сповільнилася інфляція, тому темпи зростання зарплат також знизилися.

