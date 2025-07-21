Почасовая зарплата в странах ЕС: где выгоднее всего работать украинцам

Для украинцев, которые планируют выехать за границу ради работы, учебы или временного проживания, уровень оплаты труда зачастую становится ключевым фактором при выборе страны.

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Особенно это актуально в странах Европы, где давно утвердилась практика почасовой оплаты — прозрачной и гибкой системы начисления зарплаты. Об этом говорится в материале издания "24 Канал".

Оплата труда по часам является стандартом почти во всех странах ЕС. Такая система позволяет работникам рассчитывать на справедливую компенсацию — ведь заработок напрямую зависит от количества отработанных часов. Кроме того, мигрантам часто предлагают удобные графики, включая неполную занятость и работу по выходным.

Средняя почасовая стоимость рабочей силы в Европейском Союзе составляет 33,5 евро, а в еврозоне — 37,3 евро. Однако цифры сильно варьируются от страны к стране. Самые высокие ставки зафиксированы в Люксембурге (55,2 евро), Норвегии (53,7 евро), Дании (50,1 евро), а также в Бельгии, Нидерландах и Австрии, где оплата колеблется от 44 до 48 евро в час. Германия, Франция и Ирландия также попадают в топ по высокооплачиваемому труду.

В то же время в ряде стран уровень оплаты остается средним или низким. Так, от 15 до 30 евро в час можно заработать в Словении, Испании, Эстонии, Португалии и Польше. Самыми скромными оказались ставки в Венгрии (14,1 евро), Румынии (12,5 евро) и Болгарии (10,6 евро).

Планируя переезд, эксперты рекомендуют заранее изучить рынок труда и финансовые условия в каждой конкретной стране. Ведь разница в почасовой оплате может сыграть решающую роль в будущем благополучии.

Отметим, 4 июля Фокус писал о тенденциях зарплат в Украине, которые отражены в отчете Минэкономики "Мониторинг основных событий в экономике Украины-2025". Отчет показал, что есть заметный рост зарплат. Причина роста — не улучшение в экономке, а сильный дефицит кадров, который заставляет работодателей мотивировать людей деньгами. Три сектора экономики, в которых заработок вырос на 32-43% — это сельское хозяйство (а также лесничество и рыбное хозяйство), строительство, информационные технологии, рассказали в Минэкономики.

Напоминаем, 1 июля медиа сообщили о Бюджетной декларации Украины на 2026-28 годы, в которой обещают существенно увеличить минимальную заработную плату.