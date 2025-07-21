Почасовая зарплата в странах ЕС: где выгоднее всего работать украинцам
Для украинцев, которые планируют выехать за границу ради работы, учебы или временного проживания, уровень оплаты труда зачастую становится ключевым фактором при выборе страны.
Особенно это актуально в странах Европы, где давно утвердилась практика почасовой оплаты — прозрачной и гибкой системы начисления зарплаты. Об этом говорится в материале издания "24 Канал".
Оплата труда по часам является стандартом почти во всех странах ЕС. Такая система позволяет работникам рассчитывать на справедливую компенсацию — ведь заработок напрямую зависит от количества отработанных часов. Кроме того, мигрантам часто предлагают удобные графики, включая неполную занятость и работу по выходным.
Средняя почасовая стоимость рабочей силы в Европейском Союзе составляет 33,5 евро, а в еврозоне — 37,3 евро. Однако цифры сильно варьируются от страны к стране. Самые высокие ставки зафиксированы в Люксембурге (55,2 евро), Норвегии (53,7 евро), Дании (50,1 евро), а также в Бельгии, Нидерландах и Австрии, где оплата колеблется от 44 до 48 евро в час. Германия, Франция и Ирландия также попадают в топ по высокооплачиваемому труду.
В то же время в ряде стран уровень оплаты остается средним или низким. Так, от 15 до 30 евро в час можно заработать в Словении, Испании, Эстонии, Португалии и Польше. Самыми скромными оказались ставки в Венгрии (14,1 евро), Румынии (12,5 евро) и Болгарии (10,6 евро).
Планируя переезд, эксперты рекомендуют заранее изучить рынок труда и финансовые условия в каждой конкретной стране. Ведь разница в почасовой оплате может сыграть решающую роль в будущем благополучии.
Отметим, 4 июля Фокус писал о тенденциях зарплат в Украине, которые отражены в отчете Минэкономики "Мониторинг основных событий в экономике Украины-2025". Отчет показал, что есть заметный рост зарплат. Причина роста — не улучшение в экономке, а сильный дефицит кадров, который заставляет работодателей мотивировать людей деньгами. Три сектора экономики, в которых заработок вырос на 32-43% — это сельское хозяйство (а также лесничество и рыбное хозяйство), строительство, информационные технологии, рассказали в Минэкономики.
Напоминаем, 1 июля медиа сообщили о Бюджетной декларации Украины на 2026-28 годы, в которой обещают существенно увеличить минимальную заработную плату.