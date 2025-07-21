Погодинна зарплата в країнах ЄС: де найвигідніше працювати українцям

Для українців, які планують виїхати за кордон заради роботи, навчання або тимчасового проживання, рівень оплати праці часто стає ключовим фактором при виборі країни.

Related video

Особливо це актуально в країнах Європи, де давно утвердилася практика погодинної оплати — прозорої та гнучкої системи нарахування зарплати. Про це йдеться в матеріалі видання "24 Канал".

Оплата праці за годинами є стандартом майже в усіх країнах ЄС. Така система дає змогу працівникам розраховувати на справедливу компенсацію — адже заробіток безпосередньо залежить від кількості відпрацьованих годин. Крім того, мігрантам часто пропонують зручні графіки, включно з неповною зайнятістю та роботою у вихідні.

Середня погодинна вартість робочої сили в Європейському Союзі становить 33,5 євро, а в єврозоні — 37,3 євро. Однак цифри сильно варіюються від країни до країни. Найвищі ставки зафіксовано в Люксембурзі (55,2 євро), Норвегії (53,7 євро), Данії (50,1 євро), а також у Бельгії, Нідерландах та Австрії, де оплата коливається від 44 до 48 євро на годину. Німеччина, Франція та Ірландія також потрапляють у топ за високооплачуваною працею.

Водночас у низці країн рівень оплати залишається середнім або низьким. Так, від 15 до 30 євро на годину можна заробити в Словенії, Іспанії, Естонії, Португалії та Польщі. Найскромнішими виявилися ставки в Угорщині (14,1 євро), Румунії (12,5 євро) і Болгарії (10,6 євро).

Плануючи переїзд, експерти рекомендують заздалегідь вивчити ринок праці та фінансові умови в кожній конкретній країні. Адже різниця в погодинній оплаті може зіграти вирішальну роль у майбутньому благополуччі.

Зазначимо, 4 липня Фокус писав про тенденції зарплат в Україні, які відображені у звіті Мінекономіки "Моніторинг основних подій в економіці України-2025". Звіт показав, що є помітне зростання зарплат. Причина зростання — не поліпшення в економці, а сильний дефіцит кадрів, який змушує роботодавців мотивувати людей грошима. Три сектори економіки, в яких заробіток зріс на 32-43% — це сільське господарство (а також лісництво та рибне господарство), будівництво, інформаційні технології, розповіли в Мінекономіки.

Нагадуємо, 1 липня медіа повідомили про Бюджетну декларацію України на 2026-28 роки, у якій обіцяють суттєво збільшити мінімальну заробітну плату.