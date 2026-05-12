Податок на таксі та доставку їжі: чому Україна змінює правила для Glovo, Bolt і Uber

Європейська інтеграція — це передусім зміна якості держави зсередини. Працююча система, яка стимулює розвиток, забезпечує захист, гарантує соціальну підтримку і допомагає економіці зростати за рахунок прозорих правил гри. Одним із ключових елементів такої системи є справедлива і збалансована фінансова та податкова політика. Мета якої не репресії, а впорядкування. Не покарання, а залучення.

Розгляд законопроєктів про оподаткування посилок та цифрових платформ, який чекає на нас цього тижня — це не про фіскальний тиск. Це про дорослішання держави, яка не може дозволити собі розкіш "сірих зон". Податки не подобаються нікому - але без порядку неможливо досягти ані справедливості, ані розвитку. Саме це і є ціною цивілізованого життя.

Справедливість, що не має винятків

В економіці, як і в житті, найважче даються не складні розрахунки, а розставання зі старими звичками. Ми часто говоримо про рівність усіх перед законом, але забуваємо про рівність усіх перед бюджетом. Роками ліміт у 150 євро на посилки був не просто зручністю для покупця, а комфортними "дверима" для тих, хто будував бізнес в обхід податків.

Коли ми купуємо товар на іноземному маркетплейсі без мита, ми ставимо підніжку українському підприємцю. Тому, хто орендує склад у Києві чи Харкові, хто платить офіційну зарплату, хто віддає частину прибутку на волонтерські збори. Справедливість — це коли виконання законів однаковий імператив для всіх: і для великих магазинів, і для маленької української крамниці. Ми повертаємось до загальноєвропейських стандартів, де кожен цент імпорту працює на країну, в яку він в'їжджає.

Гіг-економіка: спільний ритм міста

Наші міста сьогодні неможливо уявити без кур'єрів та авто з логотипами сервісів доставки. Проте довгий час цей величезний сектор працював як "невидимка": глобальні цифрові платформи заробляли мільярди, але юридично дистанціювалися від тих, хто безпосередньо виконує роботу. Ці працівники, їх доходи, їх можливість захисти свої права опинились поза правовим полем. Вони були на узбіччі. Прийшов час це змінити.

Саме так працює Європа. Цифрові гіганти — такі як Bolt, Glovo чи Uber — мають бути повноцінними учасниками національної економіки. Платформа бере на себе роль податкового агента: водію чи кур'єру більше не потрібно реєструвати ФОП, наймати бухгалтера чи боятися перевірок. Платформа автоматично нараховуватиме пільгові 5% з доходу і спрямовуватиме їх до бюджету.

Це не про вилучення грошей у людини, а про вихід із тіні великого бізнесу. Найпростіший шлях до легальної праці — ви просто робите свою роботу, а цифрова система дбає про те, щоб ваш внесок офіційно підтримував суспільство та економіку. Це визнання того, що кожен кур'єр є не «невидимкою» «порушником», а повноцінним учасником економічних відносин.

Час обирати, у якій країні ми живемо

Нам усім варто нарешті дати собі чесну відповідь на фундаментальне питання: у якій державі ми хочемо жити?

Ми мріємо про правову країну, де закон захищає і підприємця, і споживача. Де правила зрозумілі, а бізнес працює "в білу", маючи право вимагати від держави прозорості та ефективності. Економіку, в якій громадянин може чесно заробити, не боячись жодних перевірок. Спокійно взяти в іпотеку квартиру. Накопичити собі на гідну старість. Або ж ми хочемо й надалі затуляти очі на "сірі зони", будуючи економіку на винятках і лазівках?

Жити в цивілізованій країні — це не тільки гарні дороги та якісні послуги. Це відповідальність кожного.

Ресурс, що перетворюється на розвиток

Будь-яка розвинена держава — від Естонії до Нідерландів — живе за принципом: кожна сфера діяльності є частиною загальної системи. Жодних "невидимих" секторів, жодних "сірих зон".

Очікувані надходження від упорядкування оподаткування посилок та цифрових платформ - це не сухі колонки цифр. Це інвестиція в інфраструктуру, соціальні послуги, освіту і безпеку. І це також зарплати вчителів і медиків, допомога наших захисникам на передовій. В решті-решт, це ціна цивілізованого вибору, який ми робимо щодня, у черзі на пошті чи при оплаті таксі.

Популярні рішення завжди солодкі, але вони не лікують. Державні рішення іноді гіркі на смак, бо вимагають від нас відмовитися від звичного на користь спільної мети.

Сьогодні ми переписуємо наш суспільний договір. Ми обираємо бути не просто споживачами, а громадянами цивілізованої країни, в яку ми прагнемо. І в цьому прагненні дрібниць не існує. Справедливість починається з кожного з нас.