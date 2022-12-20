Кто мешает добросовестному бизнесу выиграть приватизационные аукционы и как Фонд госимущества хочет решить проблему

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Почти три месяца назад Фонд госимущества возобновил малую приватизацию. Бизнес научился работать в условиях войны. А правительству нужны деньги на закупку вооружения.

За это время Фонд госимущества провел 113 успешных приватизационных аукционов. Для сравнения: за аналогичный период 2021 года состоялось 62 успешных аукциона.

Бизнес проявил большой интерес к малой приватизации. В среднем 4 предпринимателя соревновались на каждом аукционе.

Наибольшим спросом воспользовались спиртовые активы. К примеру, стартовая цена на Мариловский спиртзавод выросла почти втрое, до 150 млн грн, а на Залозецкий — вчетверо, до 120 млн грн.

И даже небольшие объекты пользуются популярностью. К примеру, стартовая цена дома отдыха в селе Модричи во Львовской области выросла почти в 25 раз — до 1,7 млн грн. а гаражи в Ровно — больше, чем в 100 раз, до 1 млн грн.

Фонд госимущества и бизнес показали, что они — эффективная команда на экономическом фронте.

Неприятные исключения

Однако есть недобросовестные предприниматели, которые срывают приватизационные аукционы. К сожалению, 21 аукцион пришлось проводить заново из-за отказа победителей подписать договор купли-продажи и оплатить предлагаемые на торгах суммы. Поэтому госбюджет не получит вовремя 500 миллионов гривен.

В условиях войны это экономический терроризм и настоящая диверсия. Неуплата предложенной на торгах суммы заставляет Фонд снова начинать аукцион. Это время, еще большее обесценивание объекта приватизации, а также задержка в финансировании потребностей ВСУ и социальных программ.

Как бороться с неблагонадежными предпринимателями? Фонд госимущества предлагает повысить гарантийный взнос для участия в приватизационном аукционе с 20 до 50% от стартовой стоимости объекта.

Какая в этом логика? Гарантийный взнос – это средства, которые должен уплатить каждый участник приватизационного аукциона. Они возвращаются всем проигравшим в конкурсе. Не возвращается взнос только победителю, если он отказывается платить победную цену. Повышение размера гарантийного взноса должно уменьшить количество неблагонадежных предпринимателей.

Кроме того, мы предложили норму, которая обяжет участников приватизационных аукционов ознакомиться с техническим состоянием объектов. Это исключит случаи, когда победители отказываются подписывать договор купли-продажи, мотивируя, что они не знали о действительном положении дел на объекте.

[ + – ] Украинский бизнес стремится уже сейчас отстраивать Украину и раскрывать настоящий потенциал объектов государственного имущества для экономики Фото: pexels.com

Борьба продолжается

На примере приватизации война показала две вещи: во-первых, украинский бизнес стремится уже сейчас отстраивать Украину и раскрывать реальный потенциал объектов государственного имущества для экономики. А во-вторых, не все инвесторы, к сожалению, заботятся об интересах Украины в противостоянии российскому агрессору.

Фонд госимущества и дальше будет бороться с любыми проявлениями экономического терроризма в Украине. И во время войны, и после нее, потому что время схем подошло к концу.

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