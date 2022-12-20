Хто заважає добросовісному бізнесу виграти приватизаційні аукціони і як Фонд держмайна хоче вирішити проблему

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Майже три місяці тому Фонд держмайна відновив малу приватизацію. Бізнес підлаштувався працювати в умовах війни. А уряду потрібні гроші на закупівлю озброєння.

За цей час Фонд держмайна провів 113 успішних приватизаційних аукціонів. Для порівняння: за аналогічний період 2021 року відбулося 62 успішних аукціони.

Бізнес проявив велику зацікавленість у малій приватизації. В середньому 4 підприємці змагалися на кожному аукціоні.

Найбільшим попитом користувалися спиртові активи. Наприклад, стартова ціна на Марилівський спиртзавод зросла майже втричі до 150 млн грн, а на Залозецький — вчетверо до 120 млн грн.

Та навіть невеликі об’єкти користуються популярністю. Наприклад, стартова ціна будинку відпочинку у селі Модричі у Львівській області зросла майже у 25 разів до 1,7 млн грн, а гаражі в Рівному — більше, ніж у 100 разів до 1 млн грн.

Фонд держмайна та бізнес довели, що вони ефективна команда на економічному фронті.

Неприємні винятки

Проте є недобросовісні підприємці, які зривають приватизаційні аукціони. На жаль, 21 аукціон довелось проводити наново через відмову переможців підписати договір купівлі-продажу та сплатити запропоновані на торгах суми. Через це держбюджет не отримає вчасно 500 мільйонів гривень.

В умовах війни це економічний тероризм та справжня диверсія. Несплата запропонованої на торгах суми змушує Фонд знову розпочати новий аукціон. Це витрата часу, ще більше знецінення об'єкта приватизації, а також затримка у фінансуванні потреб ЗСУ та соціальних програм.

Як боротися з недоброчесними підприємцями? Фонд держмайна пропонує підвищити гарантійний внесок для участі у приватизаційному аукціоні з 20% до 50% від стартової вартості об’єкта.

Яка в цьому логіка? Гарантійний внесок – це кошти, які має сплатити кожен учасник приватизаційного аукціону. Вони повертаються всім, хто програв у конкурсі. Не повертається лише переможцю, якщо він відмовляється сплачувати переможну ціну. Підвищення розміру гарантійного внеску має зменшити кількість недоброчесних підприємців.

Крім того, ми запропонували норму, яка зобов’яже учасників приватизаційних аукціонів ознайомлюватися з технічним станом об’єктів. Це виключить випадки, коли переможці відмовляються підписувати договір купівлі-продажу, мотивуючи тим, що вони не знали про дійсний стан справ на об’єкті.

[ + – ] Український бізнес прагне вже зараз відбудовувати Україну та розкривати справжній потенціал об"єктів державного майна для економіки Фото: pexels.com

Боротьба триває

На прикладі приватизації війна показала дві речі: по-перше, український бізнес прагне вже зараз відбудовувати Україну та розкривати справжній потенціал об’єктів державного майна для економіки. А по-друге, не всі інвестори, на жаль, дбають про інтереси України у протистоянні російському агресору.

Фонд держмайна і надалі боротиметься з будь-якими проявами економічного тероризму в Україні. І під час війни, і після неї, бо час схем добіг кінця.

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