Тут вам не Китай. Де обіцяні Шмигалем 500 тисяч нових робочих місць

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вже напевно й забув про обіцянку створити в Україні 500 тисяч робочих місць, а в Китаї лише за 2021 рік створили 10 мільйонів робочих місць.

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У принципі все логічно, оскільки в нашому випадку, на відміну від КНР, досі центри прибутку формуються не в Україні, а в офшорах. І відповідно, висококорумпованим і наглухо бездарним українським відомствам наплювати на бажання людей отримувати гідні зарплати та мати високу якість життя.

Як бачимо, друзі, не потрібно владі й дбати про формування в Україні нормального внутрішнього попиту та потужного прошарку середнього класу. Але щоб зрозуміти, наскільки у розвитку ми відстали, наприклад, від КНР (хоча на початку лихих 90-х у нас були майже рівні стартові можливості), треба не просто оцінити ризики, з якими зіткнемося у найближчі 2-3 роки, а й вивчити негативну інерцію, яку набрали за останні роки.

Й особливо важливо сформулювати основні вузли проблем, зокрема, в Україні історичний час олігархів ще довго не минатиме?

Думаю, цей час ще не скоро не мине, оскільки суспільство наше — смиренне та затуркане поборами влади, а Антимонопольний комітет — надто слухняний.

Тому немає зараз у нас сил для руйнування побудованої на наших очах олігархами економічної моделі, де на одній стороні сконцентровані для контролю та управління ФПГ фактично всі доходні активи держави, а на іншій — великі холдинги й експортоорієнтовані підприємства, що входять до складу цих же фінансово-промислових груп.

Також зрозуміло й те, що ми не зможемо стати суспільством споживання із численним середнім класом. А вигодовані олігархами політики й надалі людям знижуватимуть критичність мислення, постійно їм впарюючи якусь дурницю і невпинно кажучи, мовляв, це ви самі у всьому винні.

Так, винні. І тепер угорі — українська еліта із "золотими матрацами" у списку Форбс, статки котрих перевищує в рази всі кредитні транші Міжнародного валютного фонду.

А внизу — зарплата роботяг із мінімалкою з 1 січня 2022 року в розмірі 6 500 гривень. Угорі — у власності офшорної еліти автопарки, яхти, літаки та вілли. Внизу — для пересічного українця прожитковий мінімум, який із 1 січня цього року підняли аж до 2 393 гривень.

Безумовно, швидких рецептів проведення ефективних реформ і відмови від монопольно-олігархічного устрою, зараз ні в кого немає. Але хоча б не на словах про деолігархізацію, а насправді перший крок у цьому напрямі важливо зробити якнайшвидше, наприклад, формуючи центри прибутку саме в Україні, а не в офшорах.

І для цього, звичайно, потрібно створювати за прикладом Китаю мільйони нових робочих місць.

Першоджерело.