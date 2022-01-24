Здесь вам не Китай. Где обещанные Шмыгалем 500 тысяч новых рабочих мест

Премьер-министр Денис Шмыгаль уже наверное и забыл об обещании создать в Украине 500 тысяч рабочих мест, а в Китае только за 2021 год создали 10 миллионов рабочих мест.

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В принципе, все логично, т.к. в нашем случае, в отличие от КНР, до сих пор центры прибыли формируются не в Украине, а в офшорах. И соответственно, высококоррумпированным и наглухо бездарным украинским ведомствам наплевать на желание людей получать достойные зарплаты и иметь высокое качество жизни.

Как видим, друзья, не нужно властям и заботиться о формировании в Украине нормального внутреннего спроса и мощной прослойки среднего класса. Но чтобы понять, насколько в развитии мы отстали, например, от КНР (хотя в начале лихих 90-х у нас были почти равные стартовые возможности), надо не просто оценить риски, с которыми столкнемся в ближайшие 2-3 года, а и изучить негативную инерцию, которую набрали за последние годы.

И особенно важно сформулировать основные узлы проблем, в частности, в Украине историческое время олигархов еще долго не уйдет?

Думаю, это время еще скоро не уйдет, т.к. общество наше – смиренное и затурканное поборами властей, а Антимонопольный комитет – слишком послушный.

Поэтому нет сейчас у нас сил для разрушения построенной на наших глазах олигархами экономической модели, где на одной стороне сконцентрированы для контроля и управления ФПГ фактически все доходные активы государства, а на другой – входящие в состав этих же финансово-промышленных групп крупные холдинги и экспортоориентированные предприятия.

Также ясно и то, что мы не сможем стать обществом потребления с многочисленным средним классом. А вскормленные олигархами политики будут и далее людям снижать критичность мышления, постоянно им впаривая какую-то ерунду и непрестанно говоря, мол, это вы сами во всем виноваты.

Да, виноваты. И теперь вверху — украинская элита с "золотыми матрасами" в списке Форбс, состояния которых превышает в разы все кредитные транши Международного валютного фонда.

А внизу — зарплата работяг с "минималкой" с 1 января 2022 года в размере 6500 гривен. Вверху – в собственности оффшорной элиты автопарки, яхты, самолеты и виллы. Внизу – для рядового украинца прожиточный минимум, который с 1 января этого года подняли аж до 2393 гривен.

Безусловно, быстрых рецептов проведения эффективных реформ и отказа от монопольно-олигархического уклада, сейчас ни у кого нет. Но хотя бы не на словах о деолигархизации, а на деле первый шаг в этом направлении важно сделать как можно скорее, например, формируя центры прибыли именно в Украине, а не в офшорах.

И для этого, конечно же, нужно создавать по примеру Китая миллионы новых рабочих мест.

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