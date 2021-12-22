Будет жестко и горячо. Почему в 2022 году не осталось мягких сценариев развития Украины

В украинской предпринимательской среде продолжает нарастать напряжение из-за трех основных вызовов, которые нас ждут в следующем 2022 году.

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Первый вызов для украинского бизнеса

Для реального и устойчивого подъема украинской экономики нам ежегодно нужно не менее 10 млрд. долл. США прямых иностранных инвестиций. Это наша цель, и для ее достижения в следующем 2022 году необходимо кардинально изменить ситуацию с проведением структурных и институциональных экономических реформ, начать реализацию новой инвестиционной стратегии.

Но пока приходится лишь констатировать ускоряющийся отток капитала из Украины. Даже аналитики НБУ признали тот факт, что в этом 2021 году население последние четыре месяца подряд покупало иностранной валюты больше, чем продавало. Например, в ноябре население купило валюты на 275,9 млн долл США больше, чем продало.

Второй вызов для украинского бизнеса

Сегодня реальный сектор украинской экономики зарабатывает мало, мы фактически держимся на кредитной игле МВФ и ВБ. Да, завершаем 2021 год с потерями в производящей экономике, но зато с огромными кредитными портфелями и займами от размещения ОВГЗ.

А полученные кредиты и займы, как известно, это всегда долги, и их обязательно придется отдавать (в нашем случае — с очень высокими процентами).

Напомню, практически каждую неделю этих осенних и зимних месяцев Минфин выходил на рынок заимствований с размещением гривневых и номинированных в иностранной валюте гособлигаций, и в январе-ноябре текущего 2021 года уже привлек очень дорогих 478,8 млрд гривен!

Судите сами: платежи по погашению госдолга за январь-ноябрь 2021 года составили 412,3 млрд грн (96,4% от плана), платежи по обслуживанию – 142,4 млрд грн (96,4% от плана)!

И в следующем 2022 году более трети доходов госбюджета предстоит отдать на погашение и обслуживание госдолга, что значительно уменьшит возможности бюджета-2022 для осуществления социально-экономических расходов. Словом, придется украинцам еще туже затянуть свои пояса.

Третий вызов для украинского бизнеса

В следующем 2022 году будет больше неопределенностей, чем перспектив для заработка у малого и среднего бизнеса. В этой связи сразу хотел бы вспомнить замечательные слова 30-го Президента США Калвина Кулиджа: "Я хочу, чтобы народ Америки работал меньше на правительство и больше на себя".

Когда так будут мыслить на Банковой и Грушевского? Пока у нас все наоборот, все стыдливо и покорно закрывают глаза на циничные "распилы" и "откаты". Да, свою судьбу мы делаем сами: история не для всех – танцуем на граблях. Теперь у нас, если ты не коррупционер, то однозначно – неудачник.

Конечно, у наших топ-чиновников не хватает мозгов превратить взятки и откаты из бюджетных потоков во что-то бизнесовое, а не просто держать все в наличке и антиквариате. Плюс — полное недоверие к собственноручно построенной финансовой системе и конкретно — к гривне.

Ну, а для одураченного народа и в следующем 2022 году все будет по-прежнему: чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса.

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