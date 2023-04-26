Упасть на дно или круто разбогатеть. Как пережить будущий системный кризис

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ЭТОТ 2023 ГОД ЗАПОМНИТСЯ ВСЕМ ДОЛГО

За 30 лет в украинском бизнесе пришлось многое увидеть и пройти испытания во время разных кризисов. Но именно в этом году вижу, как выросли до немыслимых масштабов разрушения из-за войны войны, и негативные финансово-экономические факторы быстро начали сходиться в одной точке.

И это мы только вошли в начало большого системного кризиса не только в Украине, но и глобально во всем мире. И, конечно же, не все пройдут эти времена (новую эпоху перемен) в должном состоянии.

Поэтому критически важно для себя и своей семьи – научиться грамотно оценивать ситуацию, управлять своими деньгами, уметь сохранять и умножать их в условиях масштабного кризиса. Учитесь финансовой грамотности, пока не стало слишком поздно, потому что именно в кризисные времена можно как упасть на самое дно, так и круто разбогатеть.

Пора учиться считать деньги Фото: Unsplash

Например, на моих глазах в конце лихих 90-х и начале жирных нулевых лет (то есть на стыке эпох) в Украине за счет приватизации и коррупции делались наибольшие состояния. И сейчас для молодого поколения открылось множество возможностей, которые в основном топ-чиновники уже используют для личного обогащения.

Ну, и, наконец, уже до всех дошло, что о пенсии надо думать в 18+, потому что пенсионная система во всем мире будет сворачиваться. Особенно в Украине мы видим, как быстро заканчивается топливо для пенсионной пирамиды, и она просто откатывается назад – в систему вознаграждения только избранных.

Держимся и находим новые источники для заработка.

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