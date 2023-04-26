Впасти на дно або круто розбагатіти. Як пережити майбутню системну кризу

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За 30 років в українському бізнесі довелося багато чого побачити та пройти випробування під час різних криз. Але саме цього року бачу, як зросли до немислимих масштабів руйнування через війну, і негативні фінансово-економічні чинники швидко почали сходитися в одній точці.

І це ми лише увійшли в початок великої системної кризи не тільки в Україні, а й глобально у всьому світі. І, звичайно ж, не всі пройдуть ці часи (нову епоху змін) у належному стані.

Тому критично важливо для себе та своєї сім'ї – навчитися грамотно оцінювати ситуацію, керувати своїми грошима, вміти зберігати та примножувати їх в умовах масштабної кризи. Вчіться фінансової грамотності, поки не стало надто пізно, бо саме в кризові часи можна як впасти на саме дно, так і круто розбагатіти.

Настав час вчитися рахувати гроші Фото: Unsplash

Наприклад, на моїх очах наприкінці лихих 90-х та на початку жирних нульових років (тобто на стику епох) в Україні за рахунок приватизації та корупції робилися найбільші статки. І зараз для молодого покоління відкрилася величезна кількість можливостей, які здебільшого топчиновники вже використовують для особистого збагачення.

Ну, і нарешті, вже всім дійшло, що про пенсію треба думати у 18+, бо пенсійна система в усьому світі згортатиметься. Особливо в Україні ми бачимо, як швидко закінчується паливо для пенсійної піраміди, і вона просто відкочується назад – до системи винагороди лише обраних.

Тримаємось і знаходимо нові джерела для заробітку.

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