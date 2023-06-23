У липні-серпні — зростання цін. Така перспектива майже гарантована Україні після подорожчання електроенергії

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ВЖЕ В ЛИПНІ-СЕРПНІ МИ МОЖЕМО ВИЙТИ НА ЧЕРГОВИЙ ВИТОК ЗРОСТАННЯ ЦІН НА ЕНЕРГІЮ ТА ПРОДУКТИ

Тому, що ціну на електроенергію підняли з 1,68 грн/кВт-год (у разі споживання понад 250 кВт-год) до 2,64 грн! Таке підвищення ціни — найсуттєвіше за останні 10 років. Востаннє тариф змінювався 5 років тому (на нього не вплинули ані пандемія, ані початок повномасштабної війни).

І це неминуче дасть новий потужний інфляційний імпульс. А він, зі свого боку, накладеться і на так затягнуті гайки грошово-кредитної політики нашої влади. Нагадаю, облікова ставка НБУ досі 25%!

Нарешті, і боргова криза за таких умов довбане будь-якої миті. Бо і зараз прибутковості держборгу України продовжують зростати. Загалом дуже схоже, що дехто у виконавчій владі взяв курс робити відволікаючі маневри — і чим гірше, тим краще.

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