Ціни зростають, зарплати падають. Чому настав час змінювати структуру економіки України

"Треба переходити до іншої структури економіки, орієнтуючись на країни Заходу. При цьому обов'язково доведеться міняти інститути, зокрема й політичні. Особисто для мене одне очевидне – воля суспільства та держави мають бути єдиними". Думка

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Якщо ростуть цiни і падають реальні зарплати, то буде зростання безробіття

Це тяжка економічна хвороба — стагфляція: падіння виробництва плюс інфляція. Підвищенням цін на електроенергію та комунальні послуги її не вилікувати. Тому, поза всякими сумнівами, цього 2023 року в очікуванні виборів до Верховної Ради, Кабмін допомагатиме чиновникам, збільшуючи їм зарплати, а також підвищуватиме пенсії пенсіонерам. Ці дві категорії громадян є найбільш численними та базовими для підтримки лояльності до влади.

Тому правляча еліта продовжуватиме орієнтувати соціальні витрати на цих виборців, щоб вирішувати свої електоральні завдання. Бо НБУ прогнозує скорочення рівня безробіття та зростання реальних доходів українців лише з 2024 року.

Але заради справедливості треба визнати, що є і позитивні зрушення в умовах війни. Так, ветерани тепер зможуть отримати фінансування від 250 тис грн до 1 млн грн на розвиток свого бізнесу, якщо вони створять робочі місця та співфінансуватимуть їх у певному співвідношенні з державою. Максимальна сума гранту для ветеранів війни — 1 млн гривень.

Бізнесу потрібно допомогти створювати нові робочі місця

Це добре. Та що ще треба зробити?

Рецепт економiчного одужання

Насамперед переходити до іншої структури економіки, орієнтуючись на країни Заходу. При цьому обов'язково доведеться міняти інститути, зокрема й політичні. Особисто для мене одне очевидне – воля суспільства та держави мають бути єдиними. Це особливо актуально в умовах війни, бо у Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля у короткостроковій перспективі вибору вже немає, взагалі жодного.

Чому? Тому що подальше скорочення держвидатків ще більше стискатиме внутрішній попит і породжуватиме подальше скорочення надходжень до бюджету-2023. І точку рівноваги можна досягти на рівні набагато глибшого спаду економіки, ніж могло б бути, якби Кабмін витрачав бюджетні кошти у великих обсягах. Але Д.Шмигаль вже просто не може підтримувати програми бюджетних стимулів. І це виявиться дуже важким ударом по потенціалу виходу з рецесії.

Що робити в цій ситуації? Треба у відповідності до статті 50 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" організовувати ринок малих та середніх підприємств. І, безумовно, терміново створювати в Україні МІЖНАРОДНУ ІНВЕСТИЦІЙНО-БІРЖОВУ ПЛАТФОРМУ з Універсальною біржею (три секції – товарна, фондова, деривативів), що забезпечить відкриття близько 4 000 нових робочих місць.

Нарешті, завдяки цим економічним рішенням, можна почати ефективну боротьбу з великими розкраданнями чиновників, щоб гроші по-білому потекли до держбюджету, а не по-чорному у власні кишені.

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