Цены растут, зарплаты падают. Почему пора менять структуру экономики Украины

"Надо переходить в другую структуру экономики, ориентируясь на страны Запада. При этом обязательно придется менять институты, в том числе и политические. Лично для меня одно очевидно – воля общества и государства должны быть едиными". Мнение.

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Если растут цены и падают реальные зарплаты, то будет рост безработицы

Это тяжелая экономическая болезнь – стагфляция: падение производства плюс инфляция. Повышением цен на электроэнергию и коммунальные услуги ее не вылечить. Поэтому, вне всяких сомнений, в 2023 году в ожидании выборов в Верховную Раду, Кабмин будет помогать чиновникам, увеличивая им зарплаты, а также повышать пенсии пенсионерам. Эти две категории граждан наиболее многочисленны и базовые для поддержания лояльности к власти.

Потому правящая элита будет продолжать ориентировать социальные расходы на этих избирателей, чтобы решать свои электоральные задачи. Потому что НБУ прогнозирует сокращение уровня безработицы и рост реальных доходов украинцев только с 2024 года.

Но справедливости ради надо признать, что есть и положительные сдвиги в условиях войны. Так, ветераны теперь смогут получить финансирование от 250 тыс. грн. до 1 млн. грн. на развитие своего бизнеса, если они создадут рабочие места и будут софинансировать их в определенном соотношении с государством. Максимальная сумма гранта для ветеранов войны – 1 млн гривен.

Бизнесу нужно помочь создавать новые рабочие места

Это хорошо. Но что еще нужно сделать?

Рецепт экономического выздоровления

В первую очередь, переходить в другую структуру экономики, ориентируясь на страны Запада. При этом обязательно придется менять институты, в том числе политические. Лично для меня одно очевидно – воля общества и государства должна быть едина. Это особенно актуально в условиях войны, потому что у Премьер-министра Дениса Шмыгаля в краткосрочной перспективе выбора уже нет вообще никакого.

Почему? Потому что дальнейшее сокращение госрасходов будет еще больше сжимать внутренний спрос и порождать дальнейшее сокращение поступлений в бюджет-2023. И точку равновесия можно достичь на уровне гораздо более глубокого спада экономики, чем могло бы быть, если бы Кабмин тратил бюджетные средства в больших объемах. Но Шмыгаль уже просто не может поддерживать программы бюджетных стимулов. И это окажется очень тяжелым ударом по потенциалу выхода из рецессии.

Что делать в данной ситуации? Следует в соответствии со статьей 50 Закона Украины "О рынках капитала и организованных товарных рынках" организовывать рынок малых и средних предприятий. И, безусловно, срочно создавать в Украине МЕЖДУНАРОДНУЮ ИНВЕСТИЦИОННО-БИРЖЕВУЮ ПЛАТФОРМУ с Универсальной биржей (три секции – товарная, фондовая, деривативы), что обеспечит открытие около 4 000 новых рабочих мест.

Наконец, благодаря этим экономическим решениям можно начать эффективную борьбу с большими хищениями чиновников, чтобы деньги по-белому потекли в госбюджет, а не по-черному в их собственные карманы.

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