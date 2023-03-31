Победа в войне будет трудной. И ее не достичь без создания новой, эффективной экономики

"Сейчас российская армия в значительной степени потеряла свою боеспособность и не готова проводить большие наступательные операции. Вот только мы не можем воспользоваться этой слабостью в полной мере из-за неэффективной собственной экономики". Мнение.

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Не знаю кому как, но лично мне уже понятно, что, скорее всего, война не закончится в 2023 году.

И, по моему мнению, одной из главных причин затягивания этой войны является легкомысленное отношение к возможностям нашего противника. Ну и тоже переоценка объемов поддержки со стороны наших союзников.

Проще говоря, после бегства российских войск из-под Киева, представители власти были уверены в скорой победе — и потому не сочли нужным готовиться к тяжелой изнурительной войне. Также очень большие ставки делались на развал российской экономики в результате действия санкций. И было четкое убеждение, что со временем российская армия ослабнет и впоследствии развалится, что частично было подкреплено успехами в Харьковской области и Херсоне. А наша армия будет только усиливаться, благодаря поддержке.

И вот все эти ожидания, вместе с полным бездействием на внутреннем экономическом фронте, привели к тому, что мы потеряли драгоценное время. То есть, не подготовили собственную экономику и позволили россиянам восстановиться.

Конечно, сейчас российская армия в значительной степени потеряла свою боеспособность и не способна проводить большие наступательные операции. А их экономика, невзирая на меры экономической мобилизации, тоже остается достаточно неэффективной.

Вот только мы не можем воспользоваться этой слабостью в полной мере из-за своей неэффективной экономики. И в лучших традициях советской армии мы эту неэффективность пытались компенсировать живой силой и собственным героизмом военных. Очень ярко это было показано при обороне Бахмута, когда наши ребята были вынуждены стрелковым оружием защищать свои позиции.

Да, сейчас очень большие ставки делаются на предстоящее контрнаступление, но размера этих сил явно недостаточно для освобождения всех украинских территорий.

Поэтому, скорее всего, даже после возвращенных территорий продолжится позиционное противостояние на новых рубежах. И ни одна из сторон не сможет достичь какого-либо преимущества. А все потому, что наша экономика так и не стала более эффективной, чем российская. И не смогла обеспечить собственное войско преимуществом в средствах поражения.

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