Угольные ТЭС в Украине максимально загружены из-за холодов: какой период был рекордным

Зимой растет производство тепловой генерации электроэнергии за счет угля. В декабре прошлого года "ДТЭК Энерго" запустила максимальное число блоков ТЭС, cообщили Фокусу в пресс-службе компании ДТЭК.

Теплоэлектростанции станции "ДТЭК Энерго" длительное время испытывают максимальную нагрузку из-за холодов, чтобы покрыть дефицит электроэнергии в Украине. Об этом сообщила в комментарии Фокусу пресс-служба компании.

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Из-за аварийного отключения двух энергоблоков АЭС 25 января "ДТЭК Энерго" дополнительно задействовала три энергоблока ТЭС, а 26 января работал 31 блок.

В пресс-службе ДТЭК не стали прогнозировать возможность веерных отключений света из-за такой ситуации.

[ + – ] Производство тепловой генерации за счет угля с 7 по 13 января этого года выросло почти на 30%

С 7 по 13 января этого года из-за резкого похолодания производство тепловой генерации электроэнергии за счет угля выросло почти на 30%, в энергосистеме работало до 29 энергоблоков "ДТЭК Энерго" из всех 42 блоков ТЭС и ТЭЦ.

В декабре 2021 года количество работающих блоков достигло 32, это самый высокий показатель с января прошлого года.

Нагрузка на тепловую генерацию "ДТЭК Энерго" за весь 2021 год была на 5% выше, чем в 2020 году. "ДТЭК Энерго" за 12 месяцев отпустила почти 25 млрд кВт/ч электроэнергии.

Напомним, что ранее ДТЭК рассказала Фокусу о законтрактованных объемах импортного угля на 2022 год. Соединенные Штаты и Колумбия поставят Украине 858 тыс. тонн угля.

Фокус также разбирался, почему в 2022 году ожидается рост тарифов на услуги ЖКХ для населения.

До конца апреля этого года электроэнергия для населения будет стоить 1,68 грн за кВт/ч, это в несколько раз дешевле, чем в среднем по Европе.