Более 1,3 млн тонн: в ДТЭК назвали объемы импорта угля в Украину на 2022 год

Украина договорилась с Соединенными Штатами и Колумбией об импорте в этом году 858 тыс. тонн угля. Имеются контракты и с Польшей, сообщили Фокусу в пресс-службе компании ДТЭК.

Объемы импортного угля, законтрактованного компанией ДТЭК на 2022 год, значительно превысили 1,3 млн тонн. Об этом сообщила в комментарии Фокусу пресс-служба компании.

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Договоренности об импорте 858 тыс. тонн угля в Украину имеются с Соединенными Штатами и Колумбией, топливо доставят морем, рассказали в ДТЭК.

"Девять судов уже прибыли в Украину, дополнительные партии ожидаются в течение февраля-марта (2022 года). Первой была поставка для нужд государственных ТЭС "Центрэнерго", остальные восемь – для ТЭС ДТЭК Энерго", – объяснили в компании.

[ + – ] Уголь из США привозили на судах "Панамакс" Фото: cfts.org.ua

В ДТЭК напомнили о подписании двух соглашений на поставку 340 тыс. тонн угля из Польши в августе-сентябре прошлого года. В период с сентября по декабрь 2021 года ДТЭК импортировала 880 тыс. тонн угля, а за декабрь – еще 423 тыс.

"Импортные поставки угля – это временная мера для стабильного прохождения отопительного сезона. Использование украинского угля для компании является приоритетом. В 2021 году на ТЭС компании сожгли 14,5 млн тонн топлива, из которого 84% – уголь собственной добычи", – подчеркнули в пресс-службе.

Сколько стоил уголь из США?

В ДТЭК не озвучили стоимость партии угля, которые ввозили в Украину на судах "Панамакс" из США, сославшись на неразглашение деталей контрактов с поставщиками.

[ + – ] На стоимость угля влияют логистические затраты

Стоимость угля формируется с учетом логистических затрат и изменения ценовых индексов, в частности, API 2 (эталонный индекс для угля, импортируемого в северо-западную Европу, – ред.).

"В настоящее время цена на уголь в Европе на фоне дефицита предложения составляет около 180 долларов за тонну, подорожав со 130 до 140 долларов в начале января", – привели статистику в ДТЭК.

Напомним, что в Офисе президента Украины 24 января говорили о стабильном и контролируемом положении в украинской энергетике. На Банковой рассказали об увеличении в три раза запасов угля на складах украинских ТЭС и ТЭЦ.

Кабмин Украины в декабре прошлого года обещал, что угля и газа украинцам хватит на отопительный сезон, несмотря на блокировку поставок из России.

Фокус уже объяснял, каким образом Украине удалось справиться с дефицитом угля.