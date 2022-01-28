Понад 1,3 млн тонн: у ДТЕК назвали обсяги імпорту вугілля в Україну на 2022 рік

Україна домовилася зі Сполученими Штатами та Колумбією про імпорт цього року 858 тис. тонн вугілля. Є контракти і з Польщею, повідомили в пресслужбі компанії ДТЕК.

Обсяги імпортного вугілля, законтрактованого компанією ДПЕК на 2022 рік, значно перевищили 1,3 млн тонн. Про це повідомила в коментарі Фокусу пресслужба компанії.

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Домовленості про імпорт 858 тис. тонн вугілля в Україну є зі Сполученими Штатами та Колумбією, паливо доставлять морем, розповіли в ДТЕК.

"Дев'ять суден уже прибули в Україну, додаткові партії очікуються протягом лютого-березня (2022 року). Першим було постачання для потреб державних ТЕС "Центренерго", решта вісім — для ТЕС ДТЕК Енерго", — пояснили в компанії.

[ + – ] Вугілля із США привозили на судах "Панамакс" Фото: cfts.org.ua

У ДПЕК нагадали про підписання двох угод на постачання 340 тис. тонн вугілля з Польщі в серпні-вересні минулого року. У період із вересня по грудень 2021 року ДПЕК імпортувала 880 тис. тонн вугілля, а за грудень – ще 423 тис. тонн.

"Імпортні поставки вугілля – це тимчасовий захід для стабільного проходження опалювального сезону. Використання українського вугілля для компанії є пріоритетом. У 2021 році на ТЕС компанії спалили 14,5 млн тонн палива, з якого 84% – вугілля власного видобутку", – наголосили в пресслужбі.

Скільки коштувало вугілля зі США?

У ДПЕК не озвучили вартість партії вугілля, яке ввозили в Україну на суднах "Панамакс" із США, пославшись на нерозголошення деталей контрактів із постачальниками.

[ + – ] На вартість вугілля впливають логістичні витрати

Вартість вугілля формується з урахуванням логістичних витрат і зміни цінових індексів, зокрема API 2 (еталонний індекс для вугілля, що імпортується до північно-західної Європи, – ред.).

"Зараз ціна на вугілля в Європі на тлі дефіциту пропозиції становить близько 180 доларів за тонну, подорожчавши зі 130 до 140 доларів на початку січня", — навели статистику ДТЕК.

Нагадаємо, що в Офісі президента України 24 січня говорили про стабільне та контрольоване становище в українській енергетиці. На Банковій розповіли про збільшення втричі запасів вугілля на складах українських ТЕС і ТЕЦ.

Кабмін України в грудні минулого року обіцяв, що вугілля та газу українцям вистачить на опалювальний сезон, незважаючи на блокування постачань із Росії.

Фокус уже пояснював, яким чином Україні вдалося впоратися з дефіцитом вугілля.