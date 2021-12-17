Вугілля та газу вистачає, тарифи не підвищать. Що пообіцяв українцям голова Кабміну

Щомісяця в Україні утворюються запаси вугілля у розмірі 300 млн тонн, тому хвилюватися не варто, упевнений Денис Шмигаль.

В Україні достатньо запасів вугілля та газу, щоб подолати опалювальний сезон. Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді, подію транслювали на YouTube.

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Баланс вугілля на складах позитивний, адже щомісяця Україна видобуває та імпортує 2 млн, а витрачає лише 1,7 млн тонн.

Уряд робить усе для стабільної роботи енергосистеми, запевнив прем'єр.

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Що буде з тарифами?

За словами Шмигаля, уряд підписав меморандум із місцевою владою, за умовами якого забороняється збільшувати ціну газу, тепла й електроенергії.

Усі тарифи залишаться стабільними до кінця опалювального сезону, пообіцяв голова Кабміну.

Напередодні СБУ поставила під сумнів обіцянки Шмигаля та попередила уряд про можливість припинення роботи теплогенеруючих підприємств, які забезпечують теплом цілі області.

За даними спецслужби, запаси вугілля планувалися на рівні 2632,7 тис. тонн, а фактом залишилося 486,2 тис. А Дарницька ТЕЦ залишилася зовсім без вугілля.

Постачання газу також під загрозою, оскільки борги перед "Нафтогазом" вже перевищили суму 70 млрд гривень.

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Глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив про неможливість у майбутньому компенсувати різницю ціни на газ між українською та ринковою.

Фокус уже писав про підвищення цін на газ на європейському ринку до рекордних 1700 доларів за 1 тис. кубометрів.