Ціна на газ у Європі перевищила $1 700 через "Газпром"

Російський монополіст не забронював потужності газопроводу "Ямал-Європа" на 17 грудня, через що вартість блакитного палива встановила новий рекорд.

У Європі ціна на природний газ перевищила 1 700 доларів за 1 тис. кубометрів (145,9 євро за МВт-годину). Про це стало відомо за підсумками торгів надвечір 16 грудня на лондонській біржі ICE.

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Пік ціни припав на 18:05 за місцевим часом. Далі січневі газові ф'ючерси відкотилися до 1 650 доларів і продовжили падати.

[ + – ] За рік ціни на газ у Європі злетіли майже на 600%

Вартість газу на голландському хабі TTF збільшилася після повідомлення про відмову "Газпрому" бронювати потужності газопроводу "Ямал-Європа" на 17 грудня, пише РБК.

Аукціон із бронювання проводили на майданчику GSA Platform. За його умовами, на 17 грудня пропонувалося забронювати потужність обсягом 89,1 млн кубометрів на точці входу в польську ділянку магістралі.

Зазначимо, що газопроводом "Ямал-Європа" російський газ поставляється в Європу через РФ, Білорусь, Польщу та Німеччину. Його довжина — понад 2 тис. км.

Reuters зазначило, що постачання природного газу з Росії в Німеччину газопроводом "Ямал-Європа" вранці 16 грудня були стабільними.

Агентство Bloomberg писало про підвищення цін на газ у Європі з початку цього року майже на 600%. Це сталося через рішення РФ скоротити постачання в регіон.

Нагадаємо, що 15 грудня січневі газові ф'ючерси коштували 1 505 доларів за 1 тисячу кубометрів. Таке різке підвищення цін спровокувала Міністриня закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Вона заявила про неможливість запустити газопровід "Північний потік-2" через його невідповідність європейським нормам.

Фокус також докладно розбирав, як зростання цін на газ у Європі позначиться на гаманцях українців.