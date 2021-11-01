Ціни газують. Скільки коштуватимуть хліб, цукор, молоко та будматеріали через подорожчання газу

Спекулятивні біржові ціни на газ провокують подорожчання продуктів. Якщо найближчим часом ситуація не зміниться, наслідки відчують усі. Розповідаємо, що подорожчає на тлі екстремально високої вартості газу.

Подорожчання газу — одна з найгарячіших тем цієї осені. Ще у вересні вартість газу на біржах ЄС перевищила $1 тис. за 1 тис. куб. м, а 6 жовтня ЗМІ повідомили про історичний рекорд — $1,9 тис.

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"Ціни тримаються на такому захмарному рівні не тому, що знижуються обсяги видобутку або підвищується його собівартість, а через політичні дії з боку Росії, які ведуть до паніки на газовому ринку Європи", — пояснює Дмитро Чурін, директор аналітичного департаменту інвестиційної компанії Eavex Capital.

Україні світові тенденції не чужі. За даними Мінекономіки, середня митна вартість імпортного газу із $250 за 1 тис. куб. м у січні 2021 року до вересня зросла до $543,1 за 1 тис. куб. м. Те, що ціна в останні кілька місяців була нижчою, ніж на європейських ринках, у Нацбанку пояснюють додаванням до загального обсягу імпорту розмитнення газу, який імпортували у попередні роки.

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На думку Чуріна, надмірно висока ціна природного газу не відображає реальної ситуації у газодобувній галузі, тому є надія, що за кілька місяців вона повернеться на адекватний рівень. За прогнозами Юрія Корольчука, експерта Інституту енергетичних досліджень, ціни на газ у кращому разі стабілізуються у грудні 2021 року разом із нормалізацією ситуації на ринку ЄС. У найгіршому — газ почне дешевшати лише у березні 2022-го. В НБУ також очікують, що ціни на газ на європейському ринку почнуть знижуватись у поточному кварталі завдяки нарощуванню пропозиції з боку Норвегії імпорту зрідженого газу та поступовому зростанню обсягів постачання з Росії. Однак до рівня минулого року ціни у будь-якому разі навряд чи повернуться.

Зростання цін на газ: заводам несолодко

У 2020 році Україна спожила 31 млрд куб. м. населення використало трохи більше чверті від цього обсягу, підприємства теплокомуненерго — майже 32%, промисловість — 29%. Громадянам, тобто 25% споживачів, влада обіцяє комфортну зиму: ціна газу для населення за річними контрактами до кінця квітня 2022 року не перевищить 8 грн за 1 куб. м.

Утім, напередодні старту опалювального сезону через зростання цін на газ експерти прогнозували подорожчання опалення для населення на 30–80%. Але Кабмін, НАК "Нафтогаз України" й Асоціація міст України підписали Меморандум про взаєморозуміння, відповідно до якого місцева влада зобов'язується не підвищувати тарифи на тепло, а держава надавати фінансову підтримку теплокомуненерго для забезпечення їхньої безперебійної роботи. Зрозуміло, що "допомога від держави" в цьому контексті ні що інше, як гроші платників податків (бізнесу та громадян) або кошти, позичені під високі відсотки, які повертатимуть роками, — знову ж таки за рахунок податків.

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Найскладніше у ситуації подорожчання газу виробничим підприємствам. Хоча відчули це поки що не всі.

"Промисловість в Україні купує газ за довгостроковими контрактами, де ціна розраховується від вартості нафти. Тому 80% компаній поки що мають ціну приблизно $250–330. Але з проблемами вже зіткнулися ті, хто купував газ на біржі, де ціна зросла до спекулятивної — $1,4 тис." — каже Юрій Корольчук. За його словами, деяким компаніям легше зупинити виробництво, ніж працювати на збиток. Іншим доводиться закладати високу ціну газу на кінцеву вартість товарів і прораховувати зниження продажів через зростання ціни.

На думку старшого аналітика Центру макроекономічного моделювання Київської школи економіки Ігоря Дейсана, особливо чутливі до зміни вартості газу енергетики, виробники добрив, будівельних матеріалів, скла, металургійної продукції та деяких харчових продуктів.

А що в полях? Ціна на газ та аграрний сектор

В одному з українських агропідприємств оглядачу Фокусу поскаржилися, що через подорожчання газу восени 2021 року їм доводиться платити за добрива майже втричі більше, ніж роком раніше.

Поки ціни на газ надто активно знижуватися не збираються, заводи та підприємства думають, як саме підвищувати ціну продукції, собівартість якої сильно зросла.

Олександр Захарчук, завідувач відділу інвестиційного та матеріально-технічного забезпечення ННЦ "Інститут аграрної економіки", підтверджує, що ціни на добрива в Україні у жовтні досягли максимального за часи незалежності України показника.

"Аміачна селітра (азотне добрива) подорожчала вдвічі — з 9 тис. грн/т у лютому–березні до 18-19 тис. грн/т у жовтні. Карбамід (концентроване азотне добриво) з доставкою зараз продається по 27,7 тис. грн/т, що майже втричі більше, ніж на початку року. Імпортна продукція коштує на 2–3 тис. грн дорожче", — уточнює Захарчук. За інформацією експерта, додали в ціні не лише азотні, а й комплексні добрива, як нітроамофоска (+50%), наприклад. Таке подорожчання пояснюється тим, що у виробництві добрив частка газу становить до 80%, адже тут він виступає і як сировина, і як енергоносій. На думку Юрія Корольчука, навесні 2022 року ціни на добрива можуть зрости ще на 30–70%.

Олександр Захарчук побоюється, що в ситуації, що склалася, аграрії зменшуватимуть використання добрив, оскільки додатковий ефект від їхнього застосування не компенсує витрат на закупівлю. З цієї причини першими постраждають малі, середні та сімейні фермерські господарства, які обробляють землеволодіння на 400–500 га і мають обмежені кошти на закупівлю добрив.

Подорожчання добрив у сукупності зі збільшенням витрат на електроенергію, паливо й оплату послуг сторонніх організацій призведе до підвищення ринкових цін на сільськогосподарську продукцію на 15–18% і більше.

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За оцінками Ігоря Дейсана, за нинішніх цін на добрива вартість пшениці буде приблизно на 17% вищою, ніж рік тому, а якщо поточні ціни на газ зафіксуються на тривалий час, то ціна зросте на 25%. Утім, експерт наголошує, що аграрії поки що неохоче купують добрива за новими цінами і сподіваються на корекцію вниз або втручання держави (держрегулювання цін).

"Ситуація загрожує продовольчій безпеці. Адже проблема полягає не лише у подорожчанні продуктів харчування, а й у меншому врожаї, доході, зменшенні валютної виручки та сплачених державі податків в агросекторі", — попереджає Олександр Захарчук.

Зміна цінників. Які продукти подорожчають через зростання ціни на газ

Як зазначають в НБУ, природний газ не є основним енергоресурсом для харчової промисловості, але його подорожчання призводить до зростання вартості електроенергії та, зокрема, теплової енергії. Це позначиться на харчопромі. Додайте сюди подорожчання сировини через зростання вартості добрив і вийде, що зростання цін на продукти неминуче.

За прогнозами Корольчука, за збереження нинішньої ціни на газ приблизно $1,2–1,4 тис. за 1 тис. куб. м хліб і молочні продукти подорожчають на 30–40%.

"Виробництво молочних продуктів енергоємне. Враховуючи невисоку рентабельність цього сектору, очікуємо на швидке перенесення вартості енергоресурсів на вартість продукції", — коментують у Нацбанку.

[ + – ] Що може подорожчати, якщо ціни на газ не почнуть знижуватися до березня 2022 року Фото: Людмила Лисак (інфографіка)

Опитані Фокусом експерти не заперечують і зростання цін на цукор.

"Для виробників цукру газ є вагомим компонентом. Відповідно і на споживчі ціни вплив буде відчутним. Однак цей ефект компенсує високий урожай цукрових буряків, у зв'язку з чим вітчизняні виробники цукру планують наростити виробництво на 30% порівняно з попереднім маркетинговим роком", — додає Ігор Дейсан. За даними МінАПК, станом на 13 жовтня 2021 року в Україні зібрали 4,6 млн т цукрових буряків, тоді як до аналогічної дати в минулому році — 1,5 млн т.

Будувати дорого. Як зміняться ціни на нерухомість

У 2021 році в Україні подорожчало житло в новобудовах. Як повідомляє портал Address.ua, з початку року ціни на первинному ринку столиці зросли на 15,7%.

"В Україні та світі спостерігаємо високу інфляцію. Це помітно за вартістю робочої сили, матеріалами, деякі з яких за останні півроку подорожчали на 50%", — пояснює тенденції Ігор Ніконов, засновник компанії KAN Development. На його думку, ціни на нерухомість продовжать зростати за інфляцією.

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Цінове ралі на ринку будматеріалів також продовжиться. За оцінками Нацбанку частка енергії у виробництві будівельних матеріалів становить до 10%, з яких 60% припадають на природний газ. У різних будматеріалів цей показник відрізняється.

"У структурі собівартості низки будматеріалів газ становить значну частку. Наприклад, у виробництві скла це майже 50%. У собівартості пластику теж є газ. Унаслідок через подорожчання газу виробники віконних конструкцій очікують підвищення вартості їхньої продукції в 2022 році вдвічі. При цьому частка віконних конструкцій у собівартості будівництва становить 4%", — каже Євген Івінський, директор компанії Atmosfera Engineering Systems. За його словами, також дорожчає метал, який використовується в будівництві, на 30% зростуть ціни на інтер'єрну та фасадну клінкерну плитку, а також матеріали для навісних вентильованих фасадів.

"За умови збереження високих цін на газ до весни 2022-го цемент, цегла й інші будматеріали очікує зростання до 50%. Утім, якщо негативний сценарій не реалізується і ціни на газ стабілізуються до кінця 2021 року, такого стрибка не буде", — говорить Юрій Корольчук. На тлі таких тенденцій нерухомість у великих містах країни навесні може подорожчати щонайменше на 10–15%.

Мовою цифр

Зростання цін на газ уповільнює темпи відновлення української економіки після коронакризи. За оцінками Нацбанку, негативний внесок від стрімкого подорожчання газу до річного ВВП у 2021 році становитиме — 0,1 п. п., а в 2022-му — 0,4 п. п. Такий результат згенерує насамперед хімічна промисловість, а також газоємні виробництва скла, керамічної плитки, вогнетривких виробів тощо.

[ + – ] Інфляція в Україні за місяцями Фото: Людмила Лисак (інфографіка)

Високі ціни на енергоносії, за оцінками НБУ, додадуть до рівня споживчої інфляції у 2021 та 2022 роках 0,3 та 0,8 процентні пункти відповідно.

"Це зумовлено впливом зростання вартості газу на собівартість продукції, такої як рослинна олія, цукор, тепличні овочі тощо. Водночас зростання цін на газ частково компенсується високими цінами на товари, що експортуються з України. Тобто валютні надходження від експорту сприятимуть збільшенню пропозиції валюти і, відповідно, ослабленню інфляційного тиску", — коментують в НБУ.

Нагадаємо, у Нацбанку очікують, що інфляція наприкінці року становитиме 9,6%, а наприкінці 2022-го повернеться до цільового показника 5%. Утім, є відчуття, що офіційні прогнози надто оптимістичні.