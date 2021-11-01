Цены газуют. Сколько будут стоить хлеб, сахар, молоко и стройматериалы из-за подорожания газа

Спекулятивные биржевые цены на газ провоцируют удорожание продуктов. Если в ближайшее время ситуация не изменится, последствия ощутят все. Рассказываем, что подорожает и насколько.

Подорожание газа — одна из самых горячих тем этой осени. Еще в сентябре стоимость газа на биржах ЕС превысила $1 тыс. за 1 тыс. куб. м, а 6 октября СМИ сообщили об историческом рекорде — $1,9 тыс.

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"Цены держатся на таком заоблачном уровне не потому, что снижаются объемы добычи или повышается ее себестоимость, а из-за политических действий со стороны России, которые ведут к панике на газовом рынке Европы", — объясняет происходящее Дмитрий Чурин, директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital.

Украине мировые тенденции не чужды. По данным Минэкономики, средняя таможенная стоимость импортного газа с $250 за 1 тыс. куб. м в январе 2021 года к сентябрю выросла до $543,1 за 1 тыс. куб. м. То, что цена в последние несколько месяцев была ниже, чем на европейских рынках, в Нацбанке объясняют включением в общий объем импорта растаможки газа, который импортировали в предыдущие годы.

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По мнению Чурина, чрезмерно высокая цена природного газа не отражает реальной ситуации в газодобывающей отрасли, поэтому есть надежда, что через несколько месяцев она вернется на адекватный уровень. По прогнозам Юрия Корольчука, эксперта Института энергетических исследований, цены на газ в лучшем случае стабилизируются в декабре 2021 года вместе с нормализацией ситуации на рынке ЕС. В худшем — газ начнет дешеветь только в марте 2022-го. В НБУ также ожидают, что цены на газ на европейском рынке начнут снижаться в текущем квартале благодаря наращиванию предложения со стороны Норвегии импорта сжиженного газа и постепенному росту объемов поставок из России. Однако к уровню прошлого года цены в любом случае вряд ли вернутся.

Рост цен на газ: заводам несладко

В 2020 году Украина потребила 31 млрд куб. м. Население использовало чуть более четверти от этого объема, предприятия теплокоммунэнерго — около 32%, промышленность — 29%. Гражданам, то есть 25% потребителей, власть обещает комфортную зиму: цена газа для населения по годовым контрактам до конца апреля 2022 года не превысит 8 грн за 1 куб. м.

Впрочем, накануне старта отопительного сезона в связи с ростом цен на газ эксперты прогнозировали подорожание отопления для населения на 30–80%. Но Кабмин, НАК "Нафтогаз Украины" и Ассоциация городов Украины подписали Меморандум о взаимопонимании, в соответствии с которым местная власть обязуется не повышать тарифы на тепло, а государство — оказывать финансовую поддержку теплокоммунэнерго для обеспечения их бесперебойной работы. Понятно, что "помощь от государства" в этом контексте не что иное, как деньги налогоплательщиков (бизнеса и граждан) или средства, взятые в долг под высокие проценты, которые будут возвращать годами, — снова же за счет налогов.

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Сложнее всего в ситуации подорожания газа приходится производственным предприятиям. Хотя прочувствовали это пока не все.

"Промышленность в Украине покупает газ по долгосрочным контрактам, где цена рассчитывается от стоимости нефти. Поэтому 80% компаний пока имеют цену около $250–330. Но с проблемами уже столкнулись те, кто покупал газ на бирже, где цена выросла до спекулятивной — $1,4 тыс." — говорит Юрий Корольчук. По его словам, некоторым компаниям легче остановить производство, чем работать в убыток. Другим приходится закладывать высокую цену газа в конечную стоимость товаров и просчитывать снижение продаж из-за роста цены.

По мнению старшего аналитика Центра макроэкономического моделирования Киевской школы экономики Игоря Дейсана, особенно чувствительны к изменению стоимости газа энергетики, производители удобрений, строительных материалов, стекла, металлургической продукции и некоторых пищевых продуктов.

А что в полях? Цена на газ и аграрный сектор

В одном из украинских агропредприятий обозревателю Фокуса пожаловались, что из-за подорожания газа осенью 2021 года им приходится платить за удобрения почти втрое больше, чем годом ранее.

Пока цены на газ слишком активно снижаться не собираются, заводы и предприятия в задумчивости, как именно повышать цену продукции, себестоимость которой сильно возросла

Александр Захарчук, заведующий отделом инвестиционного и материально-технического обеспечения ННЦ "Институт аграрной экономики", подтверждает, что цены на удобрения в Украине в октябре достигли максимального за время независимости Украины показателя.

"Аммиачная селитра (азотное удобрение) подорожала вдвое — с 9 тыс. грн/т в феврале — марте до 18–19 тыс. грн/т в октябре. Карбамид (концентрированное азотное удобрение) с доставкой сейчас продается по 27,7 тыс. грн/т, что почти в три раза больше, чем в начале года. Импортная продукция стоит на 2–3 тыс. грн дороже", — уточняет Захарчук. По информации эксперта, прибавили в цене не только азотные, но и комплексные удобрения, как нитроаммофоска (+50%), например. Такое подорожание объясняется тем, что в производстве удобрений доля природного газа составляет до 80%, ведь здесь он выступает и как сырье, и как энергоноситель. По мнению Юрия Корольчука, к весне 2022 года цены на удобрения могут вырасти еще на 30–70%.

Александр Захарчук опасается, что в сложившейся ситуации аграрии будут уменьшать использование удобрений, поскольку дополнительный эффект от их применения не компенсирует расходов на закупку. По этой причине первыми пострадают малые, средние и семейные фермерские хозяйства, которые обрабатывают землевладения на 400–500 га и у которых ограничены средства на закупку удобрений.

Подорожание удобрений в совокупности с увеличением затрат на электроэнергию, топливо, и оплату услуг сторонних организаций приведет к повышению рыночных цен на сельскохозяйственную продукцию на 15–18% и более.

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По оценкам Игоря Дейсана, при нынешних ценах на удобрения стоимость пшеницы будет примерно на 17% выше, чем год назад, а если текущие цены на газ зафиксируются на длительное время, то цена вырастет на 25%. Впрочем, эксперт подчеркивает, что аграрии пока неохотно покупают удобрения по новым ценам и надеются на коррекцию вниз или вмешательство государства (госрегулирование цен).

"Ситуация угрожает продовольственной безопасности. Ведь проблема заключается не только в подорожании продуктов питания, но и в меньшем урожае, доходе, уменьшении валютной выручки и уплаченных государству налогов в агросекторе", — предупреждает Александр Захарчук.

Смена ценников. Какие продукты подорожают из-за роста цены на газ

Как отмечают в НБУ, природный газ не является основным энергоресурсом для пищевой промышленности, но его подорожание приводит к росту стоимости электроэнергии и, в частности, тепловой энергии. Это отражается на пищепроме. Добавьте сюда подорожание сырья из-за роста стоимости удобрений, и получится, что рост цен на продукты неизбежен.

По прогнозам Корольчука, при сохранении нынешней цены на газ около $1,2–1,4 тыс. за 1 тыс. куб. м хлеб и молочные продукты подорожают на 30–40%.

"Производство молочных продуктов энергоемко. Учитывая невысокую рентабельность этого сектора, ожидаем быстрый перенос стоимости энергоресурсов на стоимость продукции", — комментируют в Нацбанке.

[ + – ] Что может подорожать, если цены на газ не начнут снижаться до марта 2022 Фото: Людмила Лысак (инфографика)

Опрошенные Фокусом эксперты не исключают и роста цен на сахар.

"Для производителей сахара газ выступает весомым компонентом. Соответственно, и на потребительские цены влияние будет ощутимым. Однако этот эффект компенсирует высокий урожай сахарной свеклы, в связи с чем отечественные производители сахара планируют нарастить производство на 30% по сравнению с предыдущим маркетинговым годом", — добавляет Игорь Дейсан. По данным МинАПК, на 13 октября 2021 года в Украине собрали 4,6 млн т сахарной свеклы, тогда как к аналогичной дате прошлого года — 1,5 млн т.

Строить дорого. Как изменятся цены на недвижимость

В 2021 году в Украине подорожало жилье в новостройках. Как сообщает портал Address.ua, с начала года цены на первичном рынке столицы выросли на 15,7%.

"В Украине и мире наблюдаем высокую инфляцию. Это заметно по стоимости рабочей силы, материалов, некоторые из которых за последние полгода подорожали на 50%", — объясняет тенденции Игорь Никонов, основатель компании KAN Development. По его мнению, цены на недвижимость продолжат расти вслед за инфляцией.

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Ценовое ралли на рынке стройматериалов тоже продолжится. По оценкам Нацбанка, доля энергии в производстве строительных материалов составляет до 10%, из которых 60% приходятся на природный газ. У разных стройматериалов этот показатель отличается.

"В структуре себестоимости ряда стройматериалов газ составляет значительную долю. Например, в производстве стекла это около 50%. В себестоимости пластика тоже есть газ. В результате из-за подорожания газа производители оконных конструкций ожидают повышения стоимости их продукции в 2022 году вдвое. При этом доля оконных конструкций в себестоимости строительства составляет 4%", — говорит Евгений Ивинской, директор компании Atmosfera Engineering Systems. По его словам, также дорожает металл, который используется в строительстве, на 30% вырастут цены на интерьерную и фасадную клинкерную плитку, а также на материалы для навесных вентилируемых фасадов.

"При условии сохранения высоких цен на газ до весны 2022-го цемент, кирпич и другие стройматериалы ожидает рост до 50%. Впрочем, если негативный сценарий не реализуется и цены на газ стабилизируются к концу 2021 года, такого скачка не будет", — говорит Юрий Корольчук. На фоне таких тенденций недвижимость в крупных городах страны к весне может подорожать минимум на 10–15%.

Языком цифр

Рост цен на газ замедляет темпы восстановления украинской экономики после коронакризиса. По оценкам Нацбанка, отрицательный вклад от стремительного подорожания газа к годовому ВВП в 2021 году составит – 0,1 п. п., а в 2022-м — – 0,4 п. п. Такой результат сгенерирует прежде всего химическая промышленность, а также газоемкие производства стекла, керамической плитки, огнеупорных изделий и т. д.

[ + – ] Инфляция в Украине по месяцам Фото: Людмила Лысак (инфографика)

Высокие цены на энергоносители, по оценкам НБУ, добавят к уровню потребительской инфляции в 2021 и 2022 годах 0,3 и 0,8 процентных пункта соответственно.

"Это обусловлено влиянием роста стоимости газа на себестоимость продукции, такой как растительное масло, сахар, тепличные овощи и др. В то же время рост цен на газ частично компенсируется высокими ценами на экспортируемые из Украины товары. То есть валютные поступления от экспорта будут способствовать увеличению предложения валюты и, соответственно, ослаблению инфляционного давления", — комментируют в НБУ.

Напомним, в Нацбанке ожидают, что инфляция в конце года составит 9,6%, а в конце 2022-го вернется к целевому показателю 5%. Впрочем, есть ощущение, что официальные прогнозы чрезмерно оптимистичны.