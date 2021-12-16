Цена на газ в Европе превысила $1700 из-за "Газпрома"

Российский монополист не забронировал мощности газопровода "Ямал-Европа" на 17 декабря, из-за чего стоимость голубого топлива установила новый рекорд.

В Европе цена на природный газ превысила 1700 долларов за 1 тыс. кубометров (145,9 евро за МВт-час). Об этом стало известно по итогам торгов к вечеру 16 декабря на лондонской бирже ICE.

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Пик цены пришелся на 18.05 по местному времени. Далее январские газовые фьючерсы откатились до 1650 долларов и продолжили падать.

[ + – ] За год цены на газ в Европе взлетели почти на 600%

Стоимость газа на голландском хабе TTF увеличилась после сообщения об отказе "Газпрома" бронировать мощности газопровода "Ямал-Европа" на 17 декабря, пишет РБК.

Аукцион по бронированию проводили на площадке GSA Platform. По его условиям, на 17 декабря предлагалось забронировать мощность в объеме 89,1 млн кубометров на точке входа в польский участок магистрали.

Отметим, что по газопроводу "Ямал-Европа" российский газ поставляется в Европу через РФ, Беларусь, Польшу и Германию. Его протяженность – более 2 тыс. км.

Reuters отметило, что поставки природного газа из России в Германию по газопроводу "Ямал-Европа" утром 16 декабря были стабильными.

Агентство Bloomberg писало о повышении цен на газ в Европе с начала этого года почти на 600%. Это произошло из-за решения РФ сократить поставки в регион.

Напомним, что 15 декабря январские газовые фюьчерсы стоили 1505 долларов за 1 тысячу кубометров. Такое резкое повышение цен спровоцировала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Она заявила о невозможности запустить газопровод "Северный поток-2" из-за его несоответствия европейским нормам.

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