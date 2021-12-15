Цена на газ в Европе превысила 1500 долларов за тысячу кубометров: в чем причины

На фоне рекордно низких запасов газа в европейских хранилищах перспективы запуска российского трубопровода остаются неизвестными, а стоимость ресурса продолжает стремительно расти.

Цена на природный газ в Европе достигла отметки в 1505 долларов за 1 тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE по состоянию на утро среды, 15 декабря.

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График цены свидетельствует о том, что сегодняшние торги фьючерсов на нидерландском хабе TTF открылись с показателя в $1505 за 1 тыс. кубометров (128,3 евро за МВт-час).

[ + – ] График цен на газ на нидерландском хабе TTF

Стоимость газа в Европе оказалась выше 1500 долларов за 1 тыс. кубометров впервые с октября этого года.

Проблемы с "Северным потоком-2" и дефицит газа в Европе

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок 12 декабря заявила о том, что на данный момент российский трубопровод "Северный поток-2" не соответствует европейским нормам и поэтому не может быть сертифицирован Федеральным сетевым агентством Германии и введен в эксплуатацию.

"При нынешнем положении дел этот трубопровод не может быть одобрен, потому что он не соответствует требованиям европейского энергетического законодательства, а вопросы безопасности все равно остаются открытыми", — сказала Бербок, не уточнив, по каким именно параметрам проект не удовлетворяет нормы ЕС.

Отметим, что Бербок является сопредседателем партии "Зеленые" — эта политическая сила на протяжении избирательной кампании перед выборами в Бундестаг в августе этого года критиковала "Северный поток-2" и настаивала на блокировку его запуска. В коалиционном соглашении, заключенном между "Зелеными", Социал-демократической партией Германии (CДПГ) и Свободной демократической партией, упоминания вопроса введения газопровода в эксплуатацию нет.

В свою очередь министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг не согласился с немецкой коллегой и попросил Совет министров Евросоюза ускорить введение в эксплуатацию "Северного потока-2", несмотря на недавнюю напряженность в отношениях с Москвой в контексте угрозы полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что немецкий регулятор может сертифицировать газопровод не раньше 8 мая 2022 года из-за бюрократических процедур. Федеральное сетевое агентство пришло к выводу, что сертифицировать оператора объекта Nord Stream AG возможно только в том случае, если компания зарегистрирует в Германии дочернее предприятие в соответствии с законодательством страны. Далее эта фирма станет владельцем и оператором части трубопровода, расположенной на территории ФРГ.

Примечательно, что "Северный поток-2" был достроен еще в сентябре этого года, а в России надеялись запустить трубопровод в эксплуатацию уже в октябре.

В то же время "Газпром" не спешит наполнять европейские газовые хранилища топливом через уже функционирующую украинскую газотранспортную систему. Как в ноябре сообщал генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон, "Газпром" на фоне дефицита топлива в Европе поставлял туда законтрактованные 109 млн кубических метров газа в сутки, хотя возможности ГТС позволяют обеспечивать транзит на уровне 250 млн куб.м. А в начале прошлого месяца поставки упали до 57 млн в сутки.

[ + – ] График транзита российского газа через украинскую ГТС

"Оператор ГТС Украины предлагал свои свободные мощности для выхода Европы из газового кризиса. Для этого не нужны обходные газопроводы – достаточно нашей ГТС, которая бесперебойно транспортировала газ в страны ЕС десятки лет", — написал Макогон в своем Facebook.

По состоянию на 12 декабря европейские газовые хранилища были заполнены на 62,41% — это рекордно низкий за последние годы показатель. Так, еще год назад этот показатель составлял 81,42%, а в 2019 году — 90,93%.

[ + – ] Заполненность европейских хранилищ

Таким образом, сообщения о риске отказа сертифицировать "Северный поток-2" и низкий объем газа в европейских хранилищах подстегивает рост цен на дефицитное топливо.

План ЕС по отказу от российского газа

В октябре этого года президент России Владимир Путин заявил, что стремительный рост цен на газ вызван "необдуманными действиями" властей Евросоюза к которым, по его словам, относится сворачивание долгосрочных контрактов с РФ на поставку этого ресурса.

Уже в декабре стало известно о намерении ЕС добиться расторжения всех долгосрочных контрактов на импорт ресурса, в том числе и из России. В частности, Еврокомиссия намерена предотвратить продление соответствующих соглашений после 2049 года.

По данным журналистов Bloomberg, соответствующий план будет опубликован уже в среду, 15 декабря, а на следующий день его обсудят главы правительств стран ЕС в ходе саммита. Также ЕК предложит перед началом каждого отопительного сезона анализировать уровень заполненности газовых хранилищ и учитывать риски, связанные с их принадлежностью иностранным компаниям. Помимо этого операторам ГТС будет предложено добровольно проводить совместные закупки газа, чтобы в случае кризиса резервные объемы топлива могли быть использованы.