Австрия неожиданно выступила против Германии в вопросе Северного потока-2

Глава МИД считает, что каждый раз подымать вопрос о СП-2, когда возникает дискуссия с Кремлем, ошибочно, поскольку газ у России покупают обе страны.

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг попросил Совет министров Евросоюза ускорить введение в эксплуатацию трубопровода "Северный поток — 2". Дипломат уверен, что проект полностью завершен и поэтому должен быть запущен в ближайшее время. Об этом сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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По словам Шалленберга, власти должны отбросить все сомнения, несмотря на недавнюю напряженность в отношениях с Москвой в контексте российско-украинского конфликта.

Глава МИД подчеркнул, что считает "ошибочным" ставить вопрос о трубопроводе каждый раз, когда возникает дискуссия с Россией, поскольку и Германия и Австрия покупает природный газ у России. Ко всему прочему, как считает дипломат, в этом вопросе не стоит забывать влияние на экономику очередной волны пандемии, когда Европа пытается найти доступный энергоноситель за выгодными ценами, в то время, как искусственно созданные колебания цены на газ опустошают бюджет страны.

В этом вопросе австрийская сторона неожиданно пошла против своих соседей, поскольку новый министр иностранных дел Германии Анналена Бербок недавно заявила о том, что проект СП-2 не может быть запущен из-за несоответствия европейским энергетическим стандартам.

"Трубопровод не соответствует требованиям европейского энергетического законодательства, а вопросы безопасности в любом случае остаются нерешенными", — заявила Бербок в программе "Heute Journal" на канале ZDF.

Напомним, что в середине ноября сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur) временно приостановило процесс сертификации газопровода "Северный поток-2", поскольку российский "Газпром" не зарегистрировал в Германии дочернее предприятие, как того требует законодательство страны.